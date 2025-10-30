 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 193,79
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Claranova
information fournie par AOF 30/10/2025 à 07:58

(AOF) - Sur l'exercice 2024-2025, Claranova a généré un bénéfice net de 73 millions d'euros contre une perte de 12 millions d'euros l’an passé. Le pure player de l'édition de logiciels a bénéficié de la cession de PlanetArt. Le résultat opérationnel courant normalisé des activités stratégiques (core) a augmenté de 6% à 33 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des activités logiciels du groupe a reculé de 3% à 118 millions d'euros. Il affiche cependant une croissance de 1,4% à périmètre et taux de change constants.

Claranova a clôturé son exercice 2024-2025 avec une trésorerie disponible des activités poursuivies de 5,6 millions d'euros, qui n'intègre pas le solde de la cession de PlanetArt pour 4,6 millions d'euros, dont les fonds ont été reçus le 2 juillet 2025. Ainsi, la trésorerie théorique s'établit à 10 millions d'euros. Le groupe rappelle qu'il dispose également de 10 millions de dollars qui ont été mis en caution auprès de l'acquéreur à l'issue de la cession, en garantie de passifs éventuels pour une durée de 12 mois, soit le 30 juin 2026.

"Le flux net de trésorerie opérationnel des activités poursuivies reste quasiment stable à 14 millions d'euros sur l'exercice 2024-2025," précise la société.

En prenant en compte la trésorerie théorique du groupe de 10 millions d'euros, l'endettement financier net s'établit à 38 millions d'euros au 30 juin 2025, en baisse de 63%. Ainsi, le ratio de levier post cession de PlanetArt s'établit à 1,56 (1,75, hors solde de cession) contre 2,2 l'an passé.

"Nous venons de clôturer un exercice stratégique et structurant pour notre groupe. La vente de nos activités d'e-commerce d'objets personnalisés, nous permet d'une part, de nous concentrer exclusivement sur nos activités d'édition de logiciels en mode SaaS à plus forte rentabilité, et d'autre part, de renforcer de manière significative notre structure financière," a déclaré Eric Gareau, directeur général de Claranova.

Avant d'ajouter : "Confiants dans l'avenir, nous nous sommes fixé des objectifs à trois ans ambitieux mais réalistes à horizon 2027-2028. Nous visons un chiffre d'affaires entre 150 et 160 millions d'euros, représentant une croissance organique moyenne annualisée comprise entre 8% et 11%, avec une rentabilité opérationnelle de 23% à 25%, et ce, en maintenant un endettement sain et un ratio de levier net proche de zéro".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CLARANOVA
1,9400 EUR Euronext Paris +2,32%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2025 à 07:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé de Teisseire passe devant l'entrée du site de production du fabricant français de sirops à Crolles, près de Grenoble, dont la fermeture a été annoncée par l'entreprise, en même temps qu'un plan de réorganisation entraînant la suppression de près de 170 emplois, le 20 octobre 2025. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Désindustrialisation: la CGT dénombre 444 plans sociaux depuis juin 2024
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:19 

    La CGT a recensé 444 plans sociaux en France depuis les élections européennes de juin 2024, dont 325 fermetures de sites industriels, a indiqué jeudi la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet. "On est aujourd'hui à 444, mais c'est un recensement très partiel. ... Lire la suite

  • Une carte Pluxee (Crédit: L. Grassin / )
    Pluxee dépasse son objectif de marge pour 2025
    information fournie par Zonebourse 30.10.2025 09:12 

    Pluxee dévoile un résultat net ajusté en hausse de 8,4% à 221 millions d'euros au titre de son exercice 2025, et une marge d'EBITDA récurrent de 36,6%, en progression organique de 230 points de base, nettement supérieure à son objectif de +150 points de base. A ... Lire la suite

  • Des policiers se tiennent près du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Vol au Louvre: cinq nouvelles interpellations, annonce la procureure de Paris
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:01 

    Cinq nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu mercredi soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, affaire qui a fait le tour de la planète, a annoncé jeudi la procureure de Paris Laure Beccuau sur RTL. Ces nouvelles interpellations ... Lire la suite

  • BURELLE : Les résistances sont proches
    BURELLE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 30.10.2025 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank