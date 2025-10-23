A suivre aujourd'hui... Carrefour

(AOF) - Carrefour a annoncé la confirmation de ses objectifs annuels après avoir fait état d'une hausse de 2,1%, en données comparables, de ses revenus au troisième trimestre, à 22,61 milliards d'euros. Le géant français de la grande distribution a été soutenu par ses activités sud-américaines (+5,5%). Les ventes dans l'Hexagone ont crû de 0,7%, et de 1% dans le reste de l'Europe.

"Au Brésil, Carrefour continue de gagner des parts de marché dans un environnement qui demeure marqué par une baisse des volumes. Parallèlement, nous avons franchi de nouvelles étapes dans la mise en œuvre de notre revue stratégique, avec le refinancement de la quasi-totalité de la dette de Carrefour Brésil et l'élargissement de l'alliance aux achats Concordis, qui renforcera durablement la compétitivité du groupe. Grâce à la bonne dynamique commerciale en Europe, à la bonne exécution de notre plan d'économies et à notre discipline financière, nous confirmons nos objectifs 2025 ", a détaillé Alexandre Bompard, Président-Directeur Général.

Carrefour, dont la cession de Carrefour Italie devrait être effective d'ici la fin de l'année 2025, table sur une légère progression de l'Ebitda, du résultat opérationnel courant et du Cash-Flow Libre.

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,6 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 47 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 26 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 27 % ;

- Double ambition :

- devenir le n° 1 mondial de la transition alimentaire,

- devenir une « digital retail company », le modèle de valeur s’appuyant sur les données ;

- Capital marqué par la présence de 3 actionnaires : la famille Moulin/Houzé, également propriétaire des Galeries Lafayette (11,01 % des actions et 13,69 % des droits de vote), Peninsula Europe (9,23 % et 15,68 %) et salariés (1,62% et 2,24 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus,

- revue stratégique du portefeuille d’activités et des formats de magasins,

- priorité aux gammes de marque Carrefour (37 % des ventes) ou de premier prix et à la baisse des coûts finançant les investissements en compétitivité,

- économies en fonds propres tirées de l’exploitation des actifs non commerciaux : retail media via la société commune Unlimitail avec Publicis et valorisation des actifs immobiliers (projets mixtes, location-gérance des hypers et supermarchés ou cessions à bail en France et, au Brésil, la 1 ère foncière d’Amérique du sud),

- en France : consolidation de la place de n° 1 via l’intégration de 23 magasins ex-Casino, Match & Cora, avec gènération de synergies de 130 M€ de d’ici 2027,

- au Brésil : intégration totale de Carrefour Brésil, retiré de la cote locale au 2 nd semestre, avec un objectif de 2 MdsBrl de synergies en 2025,

- en Espagne : intégration des 47 magasins SuperCor et Supeco,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links, (objectif 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce ;

- Stratégie environnementale « Act for food » visant la neutralité carbone en 2050 :

- repli de 50 % des émissions scoês 1 et 2 en 2030 vs 2019 et de 70 % en 2040,

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable,

- offre aux clients français de produits « sans » (gluten, lactose, nitrite, alcool…) avec objectif de 1 Md€ de ventes en France,

- emprunts « verts » et actionnariat salarié de financement de projets RSE ;

- Bilan sain avec une dette nette de 3,8 Md€ et un autofinancement libre de 1,5 Md€.

Défis

- Poursuite des gains continus de parts de marché depuis 2017 dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Interrogations sur une potentielle vente du groupe par la famille Moulin/Houzé et difficultés relationnelles avec les fournisseurs utilisées comme argument par le fonds activiste Whitelight ;;

- Anticipation 2025 confirmée « d’accélérer dans les pays et activités cœur » (France, Espagne, Brésil) et de dégager un résultat opérationnel et un autofinancement libre « en légère progression » ;;

- Dividende ordinaire en hausse à 0,92 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,23 €.