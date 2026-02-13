A suivre aujourd'hui... Capgemini

(AOF) - Capgemini dévoile un BPA en diminution de 3,7% à 9,46 euros au titre de 2025, mais en croissance de 5,8% à 12,95 EUR en données normalisées, avec un taux de marge opérationnelle maintenu à 13,3% et une free cash flow organique stable à 1,95 MdEUR.

Le fournisseur de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires de 22,46 MdsEUR, en hausse de 1,7% et données totales et de 3,4% à taux de change constants, au-dessus du haut de sa fourchette d'objectifs de croissance relevée en octobre 2025.

"Après un retour à une croissance positive au 2e trimestre, le taux de croissance à taux de change constants a continué de s'améliorer pour atteindre 10,6% en rythme annuel au 4e trimestre", souligne en outre le groupe français.

Les prises de commandes se sont élevées à 24,36 MdsEUR en 2025, dont 7,2 MdsEUR au 4e trimestre, étant précisé que celles relatives à l'IA générative ont représenté plus de 8% des prises de commandes annuelles, et plus de 10% au dernier trimestre.

Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 20 mai un dividende de 3,40 EUR par action. Le taux de distribution du résultat net part du groupe s'établirait ainsi à environ 35% conformément à sa politique historique de distribution.

Pour 2026, Capgemini vise une marge opérationnelle entre 13,6 et 13,8%, ainsi qu'une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires de l'ordre de 6,5 à 8,5% et une génération de free cash flow organique d'environ 1,8 à 1,9 MdEUR.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Un des leaders mondiaux de la transformation numérique fondé en 1967 ;

- Chiffre d’affaires de 22,1 Mds€ réalisés à 28 % en Amérique du nord, 20 % en France, 12 % au Royaume-Uni & Irlande, 31 % dans le reste de l’Europe ;

- Trois grands métiers : applications et technologie pour 62 % des revenus, opérations et ingénierie pour 29 % et stratégie et transformation pour 9 % ;

- Modèle d'affaires décliné entre “Customer First“, “Intelligence Industry“ et “Enterprise Management“, avec une offre agressive dans le cloud et le digital (65 % des revenus) ;

- Capital éclaté (8,7 % pour les administrateurs et salariés), avec un conseil de 15 administrateurs présidé par Paul Hermelin, Aiman Ezzat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation du portefeuille d’offres en 3 domaines : les « playing fields » (industrie intelligente, « customer first », gestion de l’entreprise), les piliers (cloud, data et IA) et les catalyseurs (cybersécurité et développement durable),

- focus sur la croissance de l’activité et l’adaptation des effectifs à la demande dans le secteur manufacturing en Europe,

- IA générative et agentique (6 % des commandes) :

- 2 Mds€ investis entre 2023 et 2026, 350 projets en cours de réalisation, 2000 opportunités en suivi et montée à 60 000 personnes des effectifs Data&AI,

- lancement de 4 offres : identification des priorités & objectifs de création de valeur, mise àdisposition de 4 assistants automatisés, amélioration de l’efficacité des développements le long du cycle de vie logiciel et IA génératives sur mesure,

- déploiement des offres chez WNS dans une société américaine spécialisée dans les services de processus d'entreprise (externalisation et automatisation des process de production) dans de nombreux secteurs verticaux (le plus grand secteur vertical étant les services financiers avec 37 % du chiffre d'affaires) à partir d'un site offshore (principalement en Inde),

- innovation focalisée sur cloud, data, IA et veille des ruptures, déployée par 3 réseaux mondiaux -les laboratoire (le dernier à Toulouse), les directeurs des technologies et d'innovation et, pour les clients, 21 AIE (Applied Innovation Exchange) et dopée par l’accord avec ISAI dans le lancement du fonds ISAI Cap Venture II ;

- Stratégie environnementale 2040 de réduction de 90 % de toutes les émissions :

- 2025 : neutralité carbone des activités propres,

- avant 2030 : neutralité carbone de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement,

- d’ici 2030 : offre aux clients de solutions de réduction de 10 Mt de leurs émissions carbone et investissements dans les crédits carbone de « haute qualité » ;

- Bonne visibilité avec prises de commandes, à 1,1 fois le revenu dont + 7 % en IA générative ;

- Bilan sain avec une dette nette de 2,8 Mds€ à fin juin et un travail de refinancement début octobre rendu nécessaire par l’acquisition de WNS et visant à maintenir la notation de la dette.

Défis

- Forte sensibilité du résultat aux frais de personnel (2/3 des charges d’exploitation, 59 % du personnel étant « offshore »), à l’attrition du personnel, autour de 15 % et à la reprise de la croissance de l’industrie manufacturière en France et en Europe ;

- Attente de l’obtention de la qualification SecNumCloud dans le déploiement du cloud de confiance Bleu, société commune avec Orange et Microsoft ;

- Allègement de la méfiance des investisseurs après la publication des chiffres du 1 er semestre (stabilité des revenus et de la marge opérationnelle et repli de 13 % du résultat net), malgré des objectifs 2025 légèrement rehaussés : évolution entre -1 % et +1 % des revenus, marge opérationnelle de 13,3 à 13,5 %, autofinancement libre de 1,9 Md€ ;

- Dividende 2024 stable à 3,4 € et mise en place d’un programme pluri-annuel de rachat d’actions pour 2 Mds€, financé par l’autofinancement libre.