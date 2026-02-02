A suivre aujourd'hui... Cafom

(AOF) - Cafom a publié des comptes mitigés pour l'exercice 2024-2025. Sur cette période, le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,5%, à 436,8 millions d'euros.
Parallèlement, sa marge brute est passée de 211,9 à 227,4 MEUR et le résultat opérationnel a reculé de 13,25%, à 21,6 MEUR. Enfin, le résultat net part du groupe s'est affaissé de 14%, à 12,9 MEUR.
Au niveau des perspectives, le groupe reste confiant dans son savoir-faire opérationnel, la résilience et la qualité générale de son réseau de magasins en Outre-mer. Il pourra également s'appuyer sur le démarrage prometteur de son partenariat avec Amazon pour son site e-commerce Dommarket. Il demeure néanmoins toujours vigilant dans ce contexte marqué par la pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs et les tensions sociales.
La société a par ailleurs décidé d'ouvrir, dans le courant de l'année 2026, un site internet en Australie dédié à la vente de mobilier. Pour accompagner cette démarche dans un pays présentant un potentiel de développement attractif et poursuivre ainsi sa diversification géographique, le groupe a créé en décembre 2025 une filiale locale, détenue à 95% par Cafom SA.
