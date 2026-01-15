 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Bouygues
information fournie par AOF 15/01/2026 à 08:02

(AOF) - Bouygues a annoncé la dissociation des fonctions de président et de DG au sein de sa filiale de construction. Le groupe a officialisé ce changement stratégique qui vise à renforcer le pilotage des activités dans un contexte de carnet de commandes historiquement élevé.

Depuis le 1er janvier 2026, Pierre-Éric Saint-André occupe les fonctions de directeur général de Bouygues Construction, succédant à Pascal Minault qui conserve la présidence du conseil d'administration. Le nouveau dirigeant intègre également le comité de direction générale du groupe.

Pierre-Éric Saint-André a souligné que l'entreprise dispose de "fondamentaux particulièrement solides" et s'est engagé à accompagner la transformation du secteur des bâtiments et travaux publics.

Cette réorganisation s'accompagne de nominations clés aux directions adjointes pour superviser les travaux publics, le bâtiment en France et les activités internationales, assurant ainsi une structure de commandement renforcée pour gérer les projets structurants sur les cinq continents.

Ainsi, depuis le 1er janvier, Bertrand Burtschell occupe le poste de directeur général adjoint de Bouygues Construction et de président de Bouygues Travaux Publics. Philippe Jouy, directeur général adjoint de Bouygues Construction, prend la responsabilité de l'ensemble des activités de Bâtiment à l'international. Enfin, Daniel Lopes est nommé directeur général des activités de Bâtiment en France.

Points clés

- Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision, les télécoms et les services multitechniques pour l’énergie avec Equans ;

- Activités de 56,8 Mds€ réparties entre 4 grands domaines : 48 % des revenus dans la construction sous les marques des n°1 mondiaux Bouygues Construction et Colas, 34 % dans les énergies et services sous la marque Equans, 11 % dans, la téléphonie avec Bouygues Télécom puis 4 dans les médias avec TF1, détenu à 43,7 % ;

- Modèle d'affaire : positionnement de long terme sur des métiers évoluant sur des cycles économiques différents et répondant à des besoins essentiels tout en renforçant les places de leadership mondial ou dans les médias, français ;

- Capital détenu à 27,5 % par la famille fondatrice (29,4 % des droits de vote) et par les

les salariés (21,9 % et 30,8 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie, facilitant la croissance interne et externe, les Etats-Unis et l’Europe du nord étant les 2 zones prioritaires,

- sélectivité accrue dans le choix des contrats, tant dans la construction que chez Equans,

- sélectivité dans le choix des contrats, tant dans la construction que pour Equans,

- poursuite de l’amélioration de la rentabilité d’Equans, avec objectif de développement des ventes et de densification du maillage par acquisitions à partir de 2026, avec objectif d’une rentabilité de 5 % au moins en 2027

- restructuration de la branche construction au Royaume-Uni, avec objectif de 5 % de marge opérationnelle en 2027,

- montée en puissance du chiffre d’affaires digital,

- innovation fondée sur 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants (plateforme d’échanges de données Dawex, partenariat avec la joint-venture de campus d’IA de Saclay), l’internet des objets couplé aux mégadonnées, la réalité virtuelle & augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la chaîne de blocs pour la sécurisation des transactions ;

- Stratégie environnementale visant à la réalisation de 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins de la chaîne de valeur et transformation des contraintes climat en opportunité commerciale :

- différenciée selon les métiers : béton bas carbone, biodiversité et économie circulaire pour la construction, Carbon Shift chez Equans pour l’accompagnement des clients, meilleure intensité d’usage, préemption, recyclage et revalorisation des équipements,

- chez Bouygues Telecom, montée des ventes de téléphones reconditionnés par Largo ;

- participation au fonds Solar Impulse ;

- Fortes ambitions 2027 pour Bouygues Telecom renforcé par l’acchat de La Poste Mobile (2,4 millions de clients) : 7 Mds€ de revenus, 35 % de marge opérationnelle et 600 M€ d’autofinancement libre ;

- Visibilité dans la construction (carnet de commandes de 33 Mds€ à fin juin) et dans l’autofinancement libre récurrent généré par Bouygues Telecom, Colas, Equans, et TF1, soit 80 % du chiffre d’affaires ;;

- Bilan sain : à fin septembre, dette nette ramenée à 7,6 Mds€, en recul sur un an malgré l’achat de Poste Telecom pour 1,2 Md€, d’où un relèvement de la notation de la dette, soit un ratio de 62 % sur capitaux propres et disponibilités de 13,4 Mds€, qui seront renforcées par la cession en cours de Infracos, co-entreprise avec SFR.

Défis

- Disparités des marges opérationnelles et part encore élevée de la France dans les revenus ;

- En France, marché de la promotion immobilière au point mort, les logements pour locataires pâtissant de l’arrêt des incitations fiscales

- Suivi du dossier de la reprise, commune à Orange et Free, des activités d’Altice (SFR)en France, l’offre totale de 17 Mds€ ayant été rejetée en octobre, Altice estimant à 30 Mds€ la valeur de ses actifs français, sachat que le processus devrait durer Cinq années au plus ;-

- Après, une hausse de 0,9 % du chiffre d’affaires, de 5,7 %, du bénéfice opérationnel et de 7 % du bénéfice net à fin septsmbre (repli de 1,7 % après mpact de 100 M€ environ de la contribution fiscale exceptionnelle), objectifs 2025 inchangés d’une légère croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel, soit :

- construction : carnet de commandes élevé,

- Bouygues immobilier : adaptation à un environnement difficile,

- Equans : revenus en légère baisse, marge opérationnelle proche de 4,3 % (objectif relevé),

- Bouygues Telecom : stabilité des revenus et du bénéfice d’exploitation, investissements d’exploitation de 1,5 Md€ et intégration de Poste Telecom.

- TF1 :repli de la marge opérationnelle vers 10,5 à 11,5 % (objectif abaissé) ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €.

