A suivre aujourd'hui... Biosynex
information fournie par AOF 31/12/2025 à 08:01

(AOF) - Le Conseil d’administration de Biosynex a pris acte de la démission pour raisons personnelles de Brigitte Geny de son mandat d’administratrice indépendante avec effet au 19 janvier 2026. A la suite de cette démission, le Conseil sera composé, à compter du 19 janvier 2026, de six administrateurs. Le laboratoire publiera par ailleurs son chiffre d’affaires annuel le 15 janvier prochain, après Bourse.

Valeurs associées

BIOSYNEX
0,5800 EUR Euronext Paris 0,00%
