A suivre aujourd'hui... Argan

(AOF) - Argan a publié ses résultats 2025, une année que le groupe a qualifié d' "exceptionnelle ". Sur la période, les revenus locatifs se sont élevés à 212 millions d'euros, en progression de 7%.

La hausse des revenus locatifs provient de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024, ainsi que de la révision des loyers (+3,45%) au premier janvier 2025.

En outre, le taux d'occupation s'est installé à plus de 99%, prolongeant une série historique d'occupation des entrepôts du groupe supérieure à 99% sur les dix dernières années.

Le résultat net récurrent part du groupe a augmenté de 13%, à 154,8 millions d'euros, avec une marge record de 73% des revenus locatifs. L'objectif d'Argan était de 152 millions d'euros.

L'exercice 2026 de la foncière devrait être dans le prolongement de 2025. Les revenus locatifs sont attendus en hausse de 4%, à 220 millions d'euros. Le résultat récurrent net par action part du groupe est quant à lui attendu stable à environ 6 euros. Enfin, le dividende devrait progresser de 6%, en passant de 3,45 à 3,65 euros.

Sur l'année en cours, le groupe entend poursuivre le renforcement de son patrimoine avec près de 165 millions d'euros d'investissements à livrer en 2026, avec un rendement moyen supérieur à 6%, au travers de 8 projets, dont trois acquisitions d'actifs.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Première foncière française de développement et location de plateformes logistiques avec une part de marché de 7 %, créée en 2000 ;

- Patrimoine de 100 plateformes, valorisé 3,91Mds€ ;

- Revenus locatifs de 198 M€, réparti entre les chargeurs pour 77%, les logisticiens multi-clients pour 18 % et les logisticiens mono-clients pour 5 % ;

- Ambition d’une totale maîtrise de la chaîne de valeur : réserve foncière de qualité, rôle de développeur-investisseur pour des prix de revient constructeur, offre de plateformes logistiques louées sur longue durée (+ 10 ans) à des locataires de qualité, avec des coûts de fonctionnement à moins de 8 % des revenus locatifs ;

- Capital détenu à 40 % par la famille fondatrice Le Lan et à 16,6 % par Prédica, Jean-Claude Le Lan présidant le conseil de surveillance de 8 membres et Ronan Le Lan le directoire de 4 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires focalisée sur :

- le maillage du territoire français (100 plateformes) favorisant la croissance des revenus, avec une réserve foncière de 550 000 mètres carrés,

- l’accélération du désendettement via le caractère hypothécaire de la dette (100 M€ d’amortissement annuel),

- la hausse des investissements, de 215 M€ en 2025-2026, entièrement financés par la gestion de trésorerie avec objectif de rendement moyen de 6 % pour les projets lancés en 2025-26 ;

- Stratégie environnementale 2030 :

- neutralité carbone pour le chauffage et l’éclairage et réduction de 50 % des émissions de CO2 liées à l’utilisation des entrepôts,

- après cessions des anciens entrepôts montée en puissance des entrepôts « AutOnom » neutres en carbone et plébisicités par les clients,

- implantation d’une stratégie biodiversité ;

- Historique de progression régulière du patrimoine, des revenus et récurrence du résultat net à hauteur de 75 % des loyers ;

- Visibilité avec une durée résiduelle des baux de 5,3 ans ;

- Capacité de maîtrise de l’endettement face à la hausse des taux d’intérêt ayant entraîné un retrait de la mise sur le marché de 4 entrepôts ;

- Bilan en voie d’assainissement : 2,3 Md€ de capitaux propres face à une dette nette de 1,7 Md€ à fin juin, avec objectif 2025 d’un ratio LTV ramené à 41,5 % et un levier de dette à 8,7..

Défis

- Evolution de l’actif net par action, de 87,3 €, à comparer au cours de Bourse, et maintien du taux d’occupation des entrepôts (100 %) ;

- Suivi des ouvertures (5 en 2025) ou agrandissement des dépôts ;

- Sensibilité des revenus à Carrefour (29 % des revenus locatifs), suivi de FM Logistic (7 %) puis Amazon, Auchan Decathlon, Geodis et Monoprix (5 % chacun), la distribution alimentaire pesant 4O % des loyers, devant la logistique & transport (21 %) et l’équipement de la personne (11 %) ;

- Objectifs 2025 légèrement relevés après la progression de 6 % des revenus sur les 9 premiers mois de l’année : hausse de 7 % des revenus locatifs à 211 M€ et de 11 % pour le résultat net récurrent à 151 M€ et désendettement signifié par un ratio LTV inférieur à 40 % et un levier de dette de 8 % ;

- Plan 2025-2030 : après une croissance des revenus « significativement plus favorable en 2026 », croissance annuelle moyenne de + 6 % des revenus locatifs et poursuite du désendettement avec un ratio LTV de 30 % et un effet de levier de 6 ;

- Vers un dividende de 3,45 €, en hausse de 5 % au titre de 2025.