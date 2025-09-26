 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A suivre aujourd'hui... Alten
information fournie par AOF 26/09/2025 à 08:00

(AOF) - Alten a fait état d'un résultat net part du groupe de 82,6 millions d'euros au premier semestre, en retrait de 30,2% à la même période en 2024. Le résultat opérationnel d’activité s’élève à 152,1 millions d'euros, soit 7,3% du chiffre d'affaires, contre 8,4% en juin 2024. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT a vu son chiffre d'affaires s'affaisser de 1,1%, à 2,08 milliards d'euros.

Le groupe indique que l'activité du premier semestre s'est inscrite dans la continuité du ralentissement constaté en fin d'année 2024.

Dans un "environnement économique est toujours incertain et volatil", Alten confirme ses objectifs, anticipant une décroissance organique comprise entre -5,2 % et -5,5% sur l'ensemble de l'année 2025.

En conséquence, la marge opérationnelle d'activité pour l'année 2025 devrait s'établir à 8% - 8,1% du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année, à environnement économique inchangé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 33 % et l’international pour 67 % dont l’Europe pour 46 %, l’Amérique du nord pour 12 % et l’Asie Pacifique pour 8 %...;

- Activité générée par l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux & l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures & réseaux -cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms, énergie & secteurs industriels, à 23 % de l’aérien, défense, sécurité & naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles -Amérique du nord et Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 8 administrateurs, étant minoritaire avec 14,67% des actions et 25,1 % des droits de vote, devant les salariés (2,7 %).

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielle, croissance externe visant 75 % des revenus à l’international et réorganisation des forces de vente ;

- renforcement dans les solutions digitales pour l’énergie nucléaire et pour les « utilities » via l’acquisition de « Worldgrid » auprès d’Atos,

- automobile : réorganisation de l’offre et renforcement des effectifs hors de France, notamment en Allemagne,

- travail sur les besoins en fonds de roulement, fortement diminués en 2024,

- innovation SMART DIGITAL conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable,

- concrétisation des investissements en IA (30 % des projets donnant une optimisation de 30 %);

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Bilan sain, avec 2,2 Mds€ de capitaux propres, soit un ratio d’endettement de 12,5 % et un autofinancement libre de 333 M€

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, dont 88 % hors de France et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Forte répercussion sur la croissance des reports par les grands clients de leurs projets d’investissements, notamment en Allemagne, Europe du nord et dans une moindre mesure, Amérique du nord et Asie ;

- Intégration des activités « Worldgrid » ;

- Après un 1er trimestre marqué par recul de 5,5 % du chiffre d’affaires, anticipations 2025 fortement révisées en baisse : recul des revenus accentué à 6 %, au 2ème trimestre et abstention de prévisions pour l’année entière ;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, vs 50 000 fin 2023, et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,50 €.

Valeurs associées

ALTEN
71,4500 EUR Euronext Paris +7,36%
