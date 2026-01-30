 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Alten
30/01/2026

(AOF) - Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 1,023 milliard d'euros au quatrième trimestre 2025, en baisse de 0,35% par rapport au quatrième trimestre 2024. A données constantes, la décroissance organique est de -2,2% (-2,4% en France et -2,2% hors de France). A fin décembre, la décroissance de l'activité s'établit à - 1,1% (+4,3% en France, -3,7% hors de France). A périmètre et change constants, la décroissance est de -4,5% (-3,6% en France et - 4,9% hors de France).

La décroissance de l'activité est principalement due à la forte baisse de l'activité Automobile (-16%) et dans une moindre mesure aux secteurs des Télécoms, des Autres Industries, Electronique et au Secteur Public. Les secteurs Défense/Sécurité et Naval ainsi que l'Energie sont en progression sensible précise le groupe.

L'activité au quatrième trimestre s'est avérée meilleure qu'anticipé. Le secteur Aérospatial a renoué avec la croissance ainsi que le secteur Banque/Finance.

Selon la direction du groupe, l'amélioration relative de l'activité au quatrième trimestre contribuera logiquement à l'amélioration de la marge opérationnelle d'activité qui sera donc supérieure à 8,1% du chiffre d'affaires en 2025 (estimation communiquée le 23 octobre 2025).

Leader européen de l’ingénierie et du conseil en technologique, créé en 1988 ;

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 33 % et l’international pour 67 % dont l’Europe pour 46 %, l’Amérique du nord pour 12 % et l’Asie Pacifique pour 8 %...;

- Activité générée par les systèmes d’information et réseaux internes (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux & l’ingénierie de production) et la R&D et ingénierie externalisée (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures & réseaux -cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms, énergie & secteurs industriels, à 23 % de l’aérien, défense, sécurité & naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1 ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles -Amérique du nord et Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 9administrateurs, étant minoritaire avec 14,68% des actions et plus de 25 % des droits de vote, devant les salariés (2,09 %- - Changement de gouvernance, au plus tard le 31 janvier 2026, Simon Azoulay, président du conseil de 10 administrateurs, abandonnant la direction générale au profit de Cyril Malargé.

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielle, croissance externe visant 75 % des revenus à l’international et réorganisation des forces de vente ;

-positionnement fort dans les « utilities » et l’énergie nucléaire via l’entité Anotech, renforcée dans les solutions digitales par l’acquisition de « Worldgrid »,

- automobile : réorganisation de l’offre et renforcement des effectifs hors de France,

- travail sur les besoins en fonds de roulement, fortement diminués en 2024,

- innovation SMART DIGITAL conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable,

- concrétisation des investissements en IA (30 % des projets donnant une optimisation de 30 %);

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Bilan non endetté, avec, à fin juin, 2,2 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 78,4 M€ et une trésorerie nette de 275,9 M€.

Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, en repli à fin juin, et taux de facturation (91% à fin juin) ;

- Forte répercussion sur la croissance des reports par les grands clients de leurs projets d’investissements, notamment en Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, Europe du nord et Etats-Unis dans les secteurs automobile, banque et télécoms, et visibilité limitée pour le 2 nd semestre ;

- Intégration des activités « Worldgrid » et attente d’acquisitions d’ici la fin de l’année ;

- Après un recul de 5,6 % du chiffre d’affaires et de 30 % du résultat net au 30 juin, anticipations 2025 confirmées : recul des revenus de 5,2 à 5,5 %, et mare opérationnelle de 8 à 8,1 % ;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, vs 50 000 fin 2023, et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,50 €.

ALTEN
79,250 EUR Euronext Paris +12,01%
