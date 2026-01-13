A suivre aujourd'hui... Alstom

(AOF) - Selon une étude du cabinet EY, Alstom a généré 7316 emplois en Espagne lors du dernier exercice, dont 2917 postes directs, pour une contribution totale de 400 millions d'euros au PIB national. Le groupe a réalisé des achats s'élevant à 530 millions d'euros auprès de près de 1000 fournisseurs locaux.

En Catalogne, le site de Santa Perpètua s'affirme comme un centre technologique de référence grâce à des investissements accrus dans la numérisation et la transition énergétique, couvrant désormais 26,5% de ses besoins électriques par l'énergie solaire.

Engagé dans la décarbonation, le groupe vise la neutralité carbone d'ici 2050 et intègre des critères d'éco-conception dans ses nouveaux matériels roulants.

Comme le souligne Leopoldo Maestu, directeur général d'Alstom en Espagne : "Alstom stimule la croissance et bâtit un réseau d'affaires résilient, prêt à la compétition mondiale". Cette performance est soutenue par une présence dans un tiers des trains en circulation dans le pays.

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV avec 35% de parts du marché mondial, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Chiffre d’affaires de 18,5 Mds€ réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amériques, 14% en Asie-Pacifique et 7% dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 51% des ventes, services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 24%, signalisation pour 14% et systèmes pour 9% ;

- Ambition : être à l’avant-garde de l’électrification, via une croissance rentable dans les 3 grands marchés de l’électrification et soutenue par une innovation puissante en solutions intégrées,

- Capital ouvert, avec 7,9 % des actions détenues par BPIfrance et 3,2% par les salariés, Jean Mouton présidant le conseil de 12 administrateurs, Martin Sion succédant, le 1er avril 2026, à Christopher Guérin, actuel directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Sparking Electrification » :

- renforcement des parts de marché entre Amérique du nord, Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie) et Asie (Chine, Inde, Asie du Sud-Est) avec positionnement fort en Afrique du Nord et Brésil

- recentrage du portefeuille sur l’électrification, avec cessions (Amercable et Lynxeo) et acquisitions (RCT, la Trivenata Cavi),

- renforcement de la chaîne d’approvisionnement, totalement intégrée : mesures d’efficacité industrielle, notamment en Allemagne, réduction des frais généraux (5,6% sur chiffre d’affaires) et des achats indirects,

- sélectivité dans les prises de commandes à la marge brute proche de 18 %,

- innovation axée sur les solutions intégrées entre câbles de pointe et technologies de câblage, dispositifs de surveillance et logiciels :

- fondée sur une R&D renforcée à + 3% des ventes en 2025-26 (portefeuille de 9 400 brevets) avec 5 priorités -digitalisation, efficacité énergétique, mobilité autonome, signalisation et contrôle des trains, expérience passagers,

- dopée par l’obtention d’un prêt de 250 M€ par la BEI pour la R&D ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 intégrée dans la stratégie d’innovation :

- étape 2028 : repli des émissions de CO2 de 42 % (production et fournisseurs et hausse à 25%, vs 5% en 2023, de la teneur des produits en cuivre recyclé,

- écoconception des principales solutions en 2025 et écocircularité,

- approvisionnement en électricité solaire de tous les sites européens,

- recours aux facilités de crédit et emprunts « verts » ;

- Bonne visibilité : carnet de commandes de 96,1 Mds€ renforcé par 10,5 Mds€ de prises de commandes au 1er semestre à fin septembre, et attente des résultats des appels d’offre dans le solaire marin en Europe ;

- Retombées des participations à 30 programmes européens, dont Shift2Rail et IPCEI Hydrogen, en France, le dispositif CORIFER 2023, ainsi que des lancements de trains autonomes ou TGV ;

- Bilan renforcé par l’exécution du plan de désendettement : dette nette de 1,4 Md€ à fin septembre, accrue par la consommation d’autofinancement libre avant l’augmentation de la production au 2nd semestre, mais 10,6 Mds€ de capitaux propres et (,9 Mds€ de disponibilités

Défis

- Retard des investissements publics dans le ferroviaire allemand ;

- Activité relativement protégée de la politique douanière des Etats-Unis, 90% des ventes en provenant de sites locaux ;

- Vers des montées en cadence pour la nouvelle gamme de TGV « Avelia Horizon, les métros de grande capacité et le tramway Flexity ;

- Confirmation de l’absence d’impact sur les comptes de la suspension du contrat GSI de connextion de câbles électriques entre Chypre, la Grèce et Israël ;

- Après une avancée de 4,9 % des ventes et un plus que quadruplement du résultat net à fin seprembre, perspectives 2025-26 rehaussées : croissance organique de + 5 % des revenus, marge d’exploitation d’environ 7 % et autofinancement libre de 200 à 400 M€ (génération de 1,5 Md€ de 2024/25 à 2026/27) ;

- Stratégie 2028 : bénéfice d’exploitation autour de 1,15 Md€, rentabilité des capitaux propres de 20 %, autofinancement libre annuel d’au moins 1,5 Md€ et investissements de 1,2 Md alloués vers les réseaux et l’interconnexion (Grid & Connect) ;

- Absence de dividende tant que la dette nette n’est pas ramenée à zéro.