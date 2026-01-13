 Aller au contenu principal
Grève au Louvre: Dati juge les revendications des agents "légitimes"
information fournie par AFP 13/01/2026 à 12:49

Rachida Dati à Nantes, le 27 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La ministre de la Culture Rachida Dati a jugé mardi "légitimes" les revendications des agents du Louvre dont la mobilisation pour de meilleures conditions de travail a perturbé à plusieurs reprises l'accès au musée.

"Je reçois les syndicats, les organisations syndicales qui ont des préoccupations et des revendications qui sont légitimes. Elles le savent parce que je les reçois", a déclaré sur Europe 1/CNews la ministre, qui a reçu les syndicats début décembre au moment du dépôt du préavis de grève.

Lundi, le Louvre est resté entièrement fermé pour la deuxième fois depuis le début de ce mouvement débuté le 15 décembre. La mobilisation a également contraint, à plusieurs reprises, le musée à ouvrir partiellement ses espaces au public.

Tout en précisant que son ministère n'assurait pas la "gestion directe" du musée, Mme Dati a estimé mardi qu'il y avait "effectivement un problème de gouvernance" à la tête du Louvre. "Nous allons prendre nos responsabilités très prochainement", a-t-elle déclaré, sans plus de précisions.

Son ministère est en première ligne dans les discussions sur les effectifs et les rémunérations au Louvre, dont les syndicats réclament l'alignement avec celles des agents de la rue de Valois. Les revendications sur les conditions de travail relèvent, elles, de la direction du Louvre, fragilisée depuis le casse du 19 octobre.

"On a un dialogue plus nourri avec le ministère qu'avec notre direction, c'est une triste réalité", a réagi Valérie Baud, déléguée CFDT, auprès de l'AFP. "C'est plutôt une bonne nouvelle que la ministre ait conscience du malaise social" au sein du musée, a-t-elle ajouté.

"Ce serait une bonne nouvelle si elle s'occupait enfin des personnels du Louvre", a pour sa part commenté Gary Guillaud, de la CGT, syndicat majoritaire au musée.

Selon lui, la "majeure partie du blocage" réside aujourd'hui au ministère, notamment sur la question des effectifs en raison du refus de relever substantiellement le plafond d'emplois au Louvre.

La prochaine AG des personnels est prévue jeudi matin.

Mouvements sociaux
