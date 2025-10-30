A suivre aujourd'hui... Airbus

(AOF) - Airbus a fait état d'un troisième trimestre solide qui s'accompagne du maintien des perspectives pour l'exercice 2025. Le constructeur aéronautique a déclaré un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, en croissance de 14% en rythme annuel et un Ebit ajusté de 1,9 milliard, en progression de 38%. Le chiffre d'affaires s'établit à 17,8 milliards d'euros sur la période, en croissance de 14%. La seule division d'aéronautique civile a engrangé des revenus de 13,05 milliards d'euros, en progression de 12% sur un an.

Le constructeur européen a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2025, impliquant désormais l'impact des droits de douane actuellement applicables.

La société entend livrer autour de 820 avions, générer un résultat opérationnel ajusté d'environ 7 milliards d'euros, et dégager un flux de trésorerie libre avant financement des clients autour de 4,5 milliards d'euros.

Notons que l'avionneur a réduit son objectif de production d'A220 en raison de difficultés dans la chaîne d'approvisionnement. Il s'attend à en produire 12 appareils par mois l'année prochaine contre auparavant un objectif de 14 appareils par mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Airbus

Points clés

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

- Changement de gouvernance en mai 2026, Oliver Zipse prenant la présidence du conseil.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires " Prochain chapitre " :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- résolution proche des problèmes d’approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 75 appareils par mois en 2027, l’intégration de Spirit Aerosystems, devant renforcer la chaîne logistique,

- restructuration de la division aéro-espace aux impacts positifs sur la rentabilité 2025,

- couverture $/€ efficace, le dollar étant monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route " Fast-Track " priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation " CRT " axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion " ZEROe " avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité civile avec un carnet de commandes de 494 avions, renforcé lors du salon du Bourget notamment pour le futur avion cargo A 350F (63 commandes)

- Situation financière solide mais, au premier semestre, flux de trésorerie négatif de 1,6 Md€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie ramenée à 7 Mds€.

Défis

- Réduction attendue des stocks pour l’automne ;

- Suivi des négociations UE-Etats-Unis sur les droits de douane américains : aéronautique a priori non soumis aux tarifs douaniers mais incertitudes sur les contreparties accordées à Boeing ;

- Attente d’une hausse des prix de vente pour l’A220 et l’A350 ;

- Après une hausse de 6% du chiffre d’affaires et de 58% du bénéfice d’exploitation à fin juin, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.