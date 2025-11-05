L'usine toulousaine Just-Evotec Biologics rachetée par le suisse Sandoz

L'usine toulousaine Just-Evotec Biologics, appartenant à la société allemande de recherche et développement pharmaceutique Evotec, va être cédée au groupe suisse Sandoz, spécialisé dans les médicaments génériques et biosimilaires, ont annoncé les deux parties.

( AFP / REMY GABALDA )

L'accord prévoit un versement d'environ 350 millions de dollars (304 millions d'euros environ) en numéraire pour le site de production de Just Evotec Biologics (JEB) à Toulouse ainsi que des redevances initiales pour la technologie de fabrication en continu de JEB, ont précisé les deux groupes.

Des paiements supplémentaires liés à l'atteinte d'objectifs précis, pourraient s'élever à plus de 300 millions de dollars dans les années à venir.

Cette acquisition "permettra à Sandoz de se doter de capacités propres de développement et de fabrication de biosimilaires en recourant à la technologie de fabrication continue", souligne le groupe suisse dans son communiqué mardi soir.

Les deux parties, liées depuis 2023 par un partenariat stratégique, visent à finaliser l'opération au quatrième trimestre 2025.

À la clôture de l'opération, les employés de Just-Evotec Biologics, qui fabrique des biosimilaires, seront intégrés au groupe Sandoz.

En mai 2023, Sandoz et JEB avaient annoncé un partenariat donnant accès à Sandoz à la plateforme technologique de fabrication en continu de JEB.

En juillet 2024, Evotec, spécialisée dans la recherche de traitements dans la neurologie, l'oncologie, ainsi que les maladies métaboliques et infectieuses, avait conclu un accord accordant à Sandoz un accès commercial à long terme à l'usine de fabrication de JEB.