A suivre aujourd'hui... Airbus

(AOF) - Airbus (+12,90% à 154,96 euros) a enregistré la plus forte hausse de l'indice CAC 40 la semaine dernière grâce à la présentation de robustes résultats au titre du premier trimestre. Sur cette période, le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a augmenté de 8% à 624 millions d'euros, dépassant le consensus de 602 millions d'euros. Attendu à hauteur de 516 millions d'euros, le résultat net consolidé est ressorti à 793 millions d'euros, soit une hausse de 33%. Le chiffre d'affaires a progressé de 6% en glissement annuel pour atteindre 13,5 milliards d'euros contre 12,95 milliards attendus.

Redressement de l'activité "défense et espace"

La solide performance du constructeur aéronautique sur cette période est tirée notamment par les activités d'avions commerciaux, dont les revenus ont augmenté de 4% pour atteindre 9,5 milliards d'euros, reflétant principalement un environnement de change plus favorable.

Le segment "défense et espace" s'est surtout redressé sur ce trimestre avec un bénéfice opérationnel ajusté de 77 millions d'euros contre 42 millions d'euros attendus alors que le groupe avait enregistré une perte opérationnelle ajustée de 9 millions d'euros un an plus tôt. Les ventes de cette division ont progressé de 11% à 2,656 milliards d'euros contre un consensus de 2,481 milliards d'euros.

Sur le plan commercial, 136 avions ont été livrés sur ce trimestre contre 142 appareils au premier trimestre 2024. Le carnet de commandes s'élevait à 8 726 appareils à fin mars 2025.

UBS : "les coûts directs des droits de douane devraient être faibles"

"Nous maintenons nos prévisions, qui excluent les droits de douane, qui ajoutent de la complexité à la situation et restent incertains quant à leur mise en œuvre, leur portée et leur durée. Nous suivons et évaluons attentivement la situation, mais il est trop tôt pour en quantifier l'impact aujourd'hui", a déclaré Guillaume Faury, PDG d'Airbus, au sujet des perspectives annuelles.

Le constructeur aéronautique anticipe toujours environ 820 livraisons d'avions commerciaux, un Ebit ajusté d'environ 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements clients d'environ 4,5 milliards d'euros. Elles "incluent l'impact de l'intégration de certains lots de travaux de Spirit AeroSystems, sur la base d'estimations préliminaires et d'une clôture prévue au troisième trimestre 2025".

Invest Securities relève que ces perspectives d'Airbus sont légèrement inférieures aux attentes : 822 livraisons d'appareils, Ebit ajusté de 7,1 milliards d'euros et un free cash flow avant financement clients de 4,58 milliards d'euros.

Pour atteindre ces objectifs, le constructeur aéronautique n'anticipe "aucune perturbation supplémentaire du commerce mondial ou de l'économie mondiale, du trafic aérien, de la chaîne d'approvisionnement, de ses opérations internes et de sa capacité à fournir des produits et des services".

"Le discours de la direction sur les droits de douane a été aussi encourageant qu'on pouvait l'espérer. Les coûts directs des droits de douane devraient être faibles et pouvoir être atténués dans leur portée actuelle. Bien que les impacts indirects restent difficiles à évaluer, la direction s'est également montrée optimiste, réitérant les commentaires de ses pairs du secteur aéronautique selon lesquels la chaîne d'approvisionnement continue de fonctionner normalement", a commenté UBS.

"Bien qu'Airbus continue d'analyser en profondeur la chaîne d'approvisionnement pour déceler d'éventuels problèmes, peu d'entre eux ont été constatés jusqu'à présent et les réserves de stocks sont relativement élevées. Les cadences de livraison seront faibles au deuxième trimestre, la saisonnalité des livraisons étant reportée au second semestre 2025, mais cette situation est conforme au plan de début d'année", fait savoir, en outre, UBS.

De son côté, JP Morgan souligne que "les actions pourraient également rebondir au cours des six prochaines semaines en prévision de la conférence "Business Update" d'Airbus, le 18 juin prochain au Salon du Bourget. Le groupe aéronautique a précédemment indiqué que les sujets abordés pourraient inclure une mise à jour de la stratégie, l'intégration de Spirit, la trajectoire financière à moyen terme et l'allocation du capital.

Pour la banque américaine, Airbus espère que la guerre tarifaire ne durera pas et que sans surprise, le groupe "fait valoir auprès des autorités que la meilleure situation pour l'industrie aéronautique civile mondiale est de maintenir la politique actuelle de l'OMC, qui prévoit des droits de douane nuls entre tous les pays".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Airbus Group

=/ Points clés /=

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires « Prochain chapitre » :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- focalisée à court terme sur la résolution des difficultés opérationnelles :

- maintien en 2025 des tensions en approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 14 appareils en 2026 et 75 en 2027, via un alignement de la production d’avions avec celle des équipementiers moteurs,

- revue stratégique de la division aéro-espace (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions) et réduction d’effectifs,

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène - lancement de 2 usines pour moteurs hydrogènes en France et Allemagne,

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes de 103,5 Mds€ et un carnet de 629 M€ ;

- Situation financière solide avec un flux de trésorerie de 4,5 M€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie de 11,8 Mds€.

=/ Défis /=

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Intégration de Spirit Aerosystems, qui pèsera sur le bénéfice opérationnel mais permettra de sécuriser la chaîne d’approvisionnement ;

- Après un bénéfice net 2024 proche de son record de 2022, objectifs 2025 haussiers : livraison de 820 avions civils vs 766 en 2024, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.