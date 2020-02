A Plus Finance lève 10M€ pour un fonds ESS en région Paca

(NEWSManagers.com) -

A Plus Finance a annoncé, ce 27 janvier, le premier closing du fonds professionnel spécialisé " InvESS' t Paca " , développé en collaboration avec la Chambre régionale des entreprises de l' économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-Côte d' Azur (Cress Paca).

Ce premier closing, d'un montant de 10 millions d' euros, a été possible grâce à l'argent d'investisseurs institutionnels tels que le Groupe Aesio, Aviva, la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), BNP Paribas, le Canal de Provence, CEPAC, Crédit Mutuel Méditerranéen, FASTT, le Groupe Macif et Solimut.

Ce nouveau véhicule d' investissement vise à soutenir financièrement les entreprises de l' Economie Sociale et Solidaire (ESS). L' objectif est de distinguer une vingtaine de projets à haut potentiel d' innovation et d' impact social et sociétal et d' efficacité économique. Les secteurs visés sont larges puisqu'il s'agit du secteur sanitaire, médico-social, l' insertion, le BTP, le tourisme, la culture, l' éducation, la transition énergétique, les secteurs productifs, indique le communiqué.