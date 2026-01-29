A.O. Smith progresse grâce à un bénéfice trimestriel plus élevé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du fabricant de chauffe-eau A.O. Smith AOS.N augmentent de 6,5 % à 74 $ ** AOS annonce une hausse de son bénéfice au 4ème trimestre, grâce à une forte demande de chaudières et de systèmes de traitement de l'eau en Amérique du Nord

** Bénéfice net ajusté de 125,4 millions de dollars, soit 90 cents par action, contre 109,7 millions de dollars, soit 75 cents par action, un an plus tôt

** Chiffre d'affaires total de 912,5 millions de dollars pour le trimestre, contre 912,4 millions de dollars un an plus tôt

** En 2025, l'AOS a baissé de ~2%