A MILAN, BPM ET CREVAL MONTENT, CASA CHERCHERAIT DES CIBLES MILAN (Reuters) - Les banques italiennes Banco BPM et Credito Valtellinese (Creval) gagnent 6,03% et 10,21% respectivement jeudi en Bourse de Milan après des informations de presse selon lesquelles Crédit agricole SA s'intéresse à elles. Selon Bloomberg, le groupe français recherche des acquisitions potentielles en Italie. Citant des sources au fait des discussions en cours, l'agence de presse ajoute que Banco BPM et Creval font partie des cibles possibles. A la Bourse de Paris, l'action Crédit agricole perd 1,53% alors que l'indice Stoxx européen des banques de la zone euro gagne 0,45%. Banco BPM a déclaré jeudi matin ne pas être en discussions avec UniCredit en vue d'une possible fusion, réfutant ainsi les informations du quotidien italien MF. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

