A Londres, un hôpital de campagne accueille ses premiers patients

LONDRES, 7 avril (Reuters) - Un hôpital de campagne installé en neuf jours dans un centre de conférence de Londres pour faire face à l'épidémie de coronavirus a accueilli mardi ses premiers patients. L'hôpital Nightingale, inauguré vendredi par le prince Charles par visioconférence, doit fournir jusqu'à 4.000 lits équipés d'appareils de ventilation respiratoire et sera utilisé pour les patients nécessitant des soins intensifs. Environ 25.000 médecins, infirmiers et aide-soignants travailleront sur ce site quand ce dernier aura atteint ses pleines capacités. (Costas Pitas, version française Jean-Stéphane Brosse)

