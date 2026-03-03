À la poursuite de l'ombre : Airbnb annonce un triplement des réservations dans les zones rurales en Espagne à l'approche de l'éclipse solaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les réservations pour les destinations rurales espagnoles situées sur la trajectoire de l'éclipse solaire totale du 12 août ont plus que triplé d'une année sur l'autre en raison de la demande internationale croissante, a déclaré mardi la société de location de vacances Airbnb.

L'éclipse - dont la trajectoire de totalité traversera l'océan Arctique, l'est du Groenland, l'ouest de l'Islande et le nord de l'Espagne - devrait attirer des foules de visiteurs dans les petites villes et les zones rurales où le ciel est plus clair et la capacité hôtelière traditionnelle limitée, selon des données internes et une enquête commandée par l'entreprise.

* Les réservations dans les zones non urbaines le long de la route de l'éclipse pour la période du 10 au 16 août ont augmenté de 210 % par rapport à l'année précédente, selon les données internes d'Airbnb à la fin de l'année 2025.

* Les villages des régions d'Aragon, de Navarre, de Rioja, de Castille-La Manche et de Castille-et-León ont enregistré jusqu'à 10 fois plus de réservations pour la période que l'année précédente.

* Des localités similaires de Galice, des Asturies et du Pays basque ont vu leurs réservations plus que quadrupler.

* La France, le Royaume-Uni et les États-Unis représentent plus de la moitié des recherches internationales d'hébergement pour des séjours le long de la route, tandis que l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique en représentent environ un tiers.

* Les voyageurs européens qui prévoient de séjourner le long de la route s'attendent à dépenser en moyenne 680 euros (789 $) par voyage, soit environ 100 euros de plus que les voyageurs espagnols, selon une enquête Opinium réalisée pour Airbnb entre le 23 janvier et le 2 février de cette année.

* Les familles et les groupes de trois personnes ou plus ont représenté 74 % des recherches pour la semaine de l'éclipse, tandis que les couples représentaient 20 % et les voyageurs en solo 7 %. (1 $ = 0,8624 euros)