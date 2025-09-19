À la demande de l'industrie, la NHTSA retarde d'un an la mise à jour de la classification des voitures neuves

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré vendredi qu'elle retarderait la mise en œuvre des mises à jour du Programme d'évaluation des voitures neuves du gouvernement américain finalisées en décembre, à la demande des constructeurs automobiles. L'année dernière, l'agence a déclaré qu'elle ajoutait l'avertisseur d'angle mort, l'intervention dans l'angle mort, l'assistance au maintien de la voie et le freinage d'urgence automatique pour les piétons, et qu'elle mettait à jour ses exigences en matière de freinage d'urgence automatique à partir de l'année modèle 2026 qui commence ce mois-ci. La NHTSA a déclaré qu'elle retardait les exigences jusqu'à l'année modèle 2027 après qu'un groupe représentant presque tous les grands constructeurs automobiles ait déclaré en avril que l'agence n'avait pas publié les procédures d'essai pour évaluer la protection des piétons en cas de collision.