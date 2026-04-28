À l'ordre du jour : mercredi 29 avril

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28 avril - Les grandes entreprises technologiques doivent publier leurs résultats financiers demain. Alphabet devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les investissements de la société mère de Google dans l'IA stimulant la croissance de son activité publicitaire principale, ainsi que la demande au sein de sa division cloud. Les investisseurs attendront des détails plus concrets sur le retour sur investissement de ses paris sur l'IA, les perspectives de la société pour le secteur de la publicité et ses plans d'investissement.

Par ailleurs, Meta devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, les améliorations apportées à sa plateforme publicitaire grâce à l'intelligence artificielle aidant le géant des réseaux sociaux à attirer davantage de spécialistes du marketing. Les investisseurs attendront des commentaires sur le développement de l'infrastructure IA de l'entreprise, ses dépenses totales et son nouveau grand modèle linguistique baptisé Muse Spark, alors que des rumeurs font état de licenciements prévus, le directeur général Mark Zuckerberg s'attachant à automatiser certaines fonctions de l'entreprise auparavant assurées par du personnel humain. Ils s'intéresseront également aux projets de Meta concernant sa division Reality Labs, après que la société mère de Facebook a signalé un changement de cap par rapport à la réalité virtuelle, suite à des années de dépenses massives consacrées à son effort vers le métaverse.

Wall Street s'attend à ce que le chiffre d'affaires de Microsoft augmente au troisième trimestre fiscal, avec une croissance de son unité cloud Azure, cruciale pour l'entreprise, qui devrait s'accélérer légèrement pour atteindre 40 % — un chiffre que les investisseurs examineront de près pour voir si les rendements sur l'IA suivent le rythme des dépenses d'investissement de l'entreprise.

Par ailleurs, Amazon devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par la stabilité de son activité de commerce électronique et la forte croissance de sa division de cloud computing, AWS, qui devrait enregistrer sa plus forte progression de chiffre d'affaires depuis fin 2022. Tous les regards seront tournés vers les commentaires de l'entreprise concernant la contribution de l'IA à la croissance d'AWS, le carnet de commandes, ses plans d'investissement et ses marges bénéficiaires.

Le Comité fédéral de l'open market de la Réserve fédérale devrait annoncer sa décision, les taux devant rester inchangés dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %. Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse plus tard dans la journée.

Par ailleurs, le Bureau du recensement doit publier les chiffres des commandes de biens durables pour le mois de mars, qui devraient progresser de 0,5 %, tandis que les commandes hors transport devraient augmenter de 0,4 %. Les mises en chantier devraient reculer à 1,4 million, tandis que les permis de construire devraient légèrement progresser à 1,39 million.

Ford devrait publier ses résultats du premier trimestre après la clôture du marché, et les investisseurs suivront de près la manière dont l'entreprise se remet des incendies survenus l'année dernière chez un important fournisseur d'aluminium, le volume de production du F-150 qu'elle prévoit de rattraper cette année, et si elle s'attend à recevoir un remboursement significatif sur certains des droits de douane du président Trump qui ont été annulés par la Cour suprême.

Qualcomm devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, les prix élevés des puces mémoire, dus à une faible disponibilité, ayant pesé sur la demande de smartphones et de téléphones portables – un marché clé pour la société. Par ailleurs, KLA Corp devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la demande en processeurs haute performance alimentée par l'IA stimulant les dépenses en équipements de fabrication de puces qu'elle fournit. Les investisseurs suivront de près les perspectives de demande de KLA alors que les fabricants de puces renforcent leurs capacités liées à l'IA, tout en restant prudents quant aux dépenses globales dans le secteur des semi-conducteurs.

Pershing Square et Pershing Square USA, les sociétés de Bill Ackman, devraient faire leur entrée à la Bourse de New York.

Yum Brands, la société mère de Taco Bell, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses formules repas à prix avantageux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande dans un contexte d'incertitude économique croissante, à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts des intrants, ainsi qu'aux prévisions annuelles.

Chipotle Mexican Grill devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses burrito bowls et ses wraps. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, à l'impact des droits de douane et aux prévisions annuelles.

Le raffineur américain Phillips 66 devrait annoncer une perte au premier trimestre, ayant été frappé par une forte hausse des prix des matières premières, ce qui lui a valu près de 900 millions de dollars de pertes avant impôts évaluées à la valeur de marché. Les pertes de la société sont principalement dues à sa position courte nette sur des contrats dérivés liés au pétrole brut, aux produits pétroliers raffinés, aux liquides de gaz naturel et aux matières premières renouvelables.

Mattel devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la faiblesse de la demande pour ses poupées Barbie et ses jeux numériques dans un contexte économique incertain marqué par des droits de douane chaotiques. Les investisseurs seront attentifs à toute évolution concernant l'impact des droits de douane chinois et le ralentissement de la demande dans le secteur du jouet. Les commentaires sur les stratégies de chaîne d'approvisionnement et les hausses de prix seront également au centre de l'attention.

Le laboratoire pharmaceutique AbbVie s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq et sur leur capacité à conserver leurs parts de marché face à la concurrence.

eBay devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par une demande soutenue pour des produits tels que les objets de collection et les articles reconditionnés.

L'assureur santé Humana devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs seront attentifs à toute modification des prévisions de bénéfices annuels de la société et aux commentaires sur les coûts médicaux dans le cadre de ses régimes d'assurance soutenus par le gouvernement destinés aux personnes âgées américaines.

Cognizant devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la demande provenant de son activité de services financiers.

General Dynamics s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture de la séance. Les analystes attendent des commentaires sur les perspectives du secteur de la défense dans le contexte des discussions budgétaires pour l'exercice 2027, sur l'exécution et le calendrier des contrats dans son activité maritime, ainsi que sur les livraisons d'avions et les délais de certification chez Gulfstream.

Entergy publiera ses résultats du premier trimestre et devrait afficher un bénéfice de 86 cents par action, selon les données compilées par LSEG. Les investisseurs seront à l'affût de tout commentaire sur la demande énergétique, les dépenses d'investissement et les hausses de tarifs.

Biogen publiera ses résultats du premier trimestre et les investisseurs attendront avec impatience les mises à jour concernant les perspectives pour l'ensemble de l'année ainsi que des détails sur l'adoption de son traitement contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi.

Regeneron publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la société concernant l'accord sur la tarification des médicaments conclu avec le gouvernement, ainsi qu'aux ventes de ses médicaments phares, Eylea et Dupixent.

La société d'analyse de données Verisk Analytics devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Allstate publiera ses résultats du premier trimestre et les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction concernant les tendances en matière de tarification de l'assurance dommages.

Regency Centers devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la société bénéficiant d'une forte demande de location dans ses centres commerciaux axés sur l'alimentation.

La Banque du Canada s'apprête à annoncer son taux directeur et à publier son rapport sur la politique monétaire; le taux devrait rester inchangé à 2,25 %.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil devrait abaisser son taux d'intérêt Selic de 25 points de base, le ramenant à 14,5 %. Au Chili, l'INE devrait annoncer que le taux de chômage a probablement augmenté à 8,6 % en mars, contre 8,3 % précédemment.