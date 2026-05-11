À l'occasion du 25e anniversaire de « Fast & Furious », Vin Diesel dévoile quatre nouvelles séries télévisées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway et Dawn Chmielewski

Quatre séries télévisées originales inspirées de la franchise « Fast & Furious » sont en cours de développement, a annoncé lundi la star Vin Diesel lors de la présentation de NBCUniversal au Radio City Music Hall de New York.

Diesel a révélé la nouvelle sur scène aux côtés de Jimmy Fallon, l'animateur du « Tonight Show ».

L'acteur de « Babylon » a déclaré qu'il avait d'abord hésité à s'engager dans des suites de « Fast & Furious », craignant que la poursuite de l'histoire n'empêche le film original d'être un jour considéré comme un classique.

Cette inquiétude a depuis été dissipée: ce mercredi, le Festival de Cannes marquera le 25e anniversaire de la franchise à grande vitesse avec une projection de minuit, lui rendant ainsi hommage en tant que classique.

Vin Diesel assistera à la projection à Cannes aux côtés de plusieurs de ses partenaires de la série.

La célébration de la franchise s’étend bien au-delà du grand écran. Une nouvelle montagne russe « Fast & Furious » doit ouvrir ses portes à Universal Studios Hollywood cet été, et une autre attraction est prévue dans les parcs à thème Universal d’Orlando.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons réalisé que les fans en voulaient plus », a déclaré Diesel, soulignant que les spectateurs de longue date sont impatients de voir la suite des aventures des personnages et des intrigues emblématiques de la franchise.

« La nouvelle que j’ai à vous annoncer aujourd’hui, c’est que Peacock va lancer quatre séries issues de l’univers de “Fast & Furious” », a ajouté Diesel, sans toutefois donner plus de détails sur ces projets.

Vin Diesel a également rendu hommage à Donna Langley, présidente de NBCUniversal Entertainment & Studios et directrice des contenus, qui supervise la programmation télévisée.

« J’ai dû attendre que tout soit en place », a-t-il déclaré. « Tout s’est mis en place lorsque Donna Langley a commencé à superviser l’ensemble du projet. C’est à ce moment-là que j’ai su que l’intégrité des personnages, l’attrait international de la franchise et ce qui nous fait tous nous sentir comme une famille seraient préservés à la télévision », a déclaré l’acteur de 58 ans.

Le dernier film de la série « Fast & Furious » devrait sortir le 17 mars 2028.