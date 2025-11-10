 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 082,50
+1,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A l'occasion de la COP30, Bayer met en avant ses actions pour le climat
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 18:03

Bayer annonce la restauration d'un bâtiment historique à Belém, transformé en 'Casa Bayer', un lieu de rencontre entre acteurs politiques, économiques et civils pendant la COP30, destiné à rester au service de la population locale.

Le groupe ajoute avoir signé avec Deutsche Bank, Siemens, Honduras et Suriname une lettre d'intention pour créer un nouveau crédit carbone forestier conforme à l'Accord de Paris.

En agriculture, son programme PRO Carbono atteindra 3 millions d'hectares en Amérique latine avec une empreinte carbone moyenne inférieure de 50% à la moyenne nationale.

Bayer rejoint par ailleurs l'alliance SABA pour accélérer la réduction des émissions du transport aérien. Enfin, le groupe assure qu'il atteindra 100% d'électricité renouvelable en Chine dès 2026, soit quatre ans avant l'objectif initial.

COP 30

Valeurs associées

BAYER
26,500 EUR XETRA +1,71%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank