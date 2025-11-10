A l'occasion de la COP30, Bayer met en avant ses actions pour le climat
Le groupe ajoute avoir signé avec Deutsche Bank, Siemens, Honduras et Suriname une lettre d'intention pour créer un nouveau crédit carbone forestier conforme à l'Accord de Paris.
En agriculture, son programme PRO Carbono atteindra 3 millions d'hectares en Amérique latine avec une empreinte carbone moyenne inférieure de 50% à la moyenne nationale.
Bayer rejoint par ailleurs l'alliance SABA pour accélérer la réduction des émissions du transport aérien. Enfin, le groupe assure qu'il atteindra 100% d'électricité renouvelable en Chine dès 2026, soit quatre ans avant l'objectif initial.
