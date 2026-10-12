A l'aube des publications, Wall Street démarre la semaine sans grande conviction

Les principaux indices américains évoluent en ordre dispersé ce lundi. Les investisseurs surveillent attentivement la forte hausse des cours du pétrole et l'évolution de la situation géopolitique. Cette semaine marque également le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, avec une première salve de publications en provenance du secteur bancaire. Dans ce contexte, le S&P 500 évolue quasiment à l'équilibre, le Dow Jones progresse de 0,4%, tandis que le Nasdaq 100 recule de 0,7%.

Les contrats à terme sur le Brent ont fortement augmenté dépassant les 106 dollars le baril après les frappes meurtrières qui ont visé l'aéroport international de Riyad durant le week-end.

La hausse des cours est toutefois restée modérée après l'annonce de Donald Trump d'un accord entre Kiev et Moscou pour suspendre leurs frappes sur les infrastructures énergétiques. Cette trêve ferait suite à un accord entre Washington et Moscou sur l'approvisionnement en diesel. Ses contours restent flous et le projet se heurte à des oppositions à Washington.

La saison des résultats trimestriels s'ouvrira mardi avec les publications du secteur bancaire américain, notamment Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup et JPMorgan Chase.

Parmi les autres rendez-vous de la semaine, les investisseurs garderont également un oeil sur les chiffres des prix à la consommation et à la production aux Etats-Unis, ainsi que sur les statistiques des ventes au détail.

Du côté des valeurs, IREN gagne 1% après des informations rapportées par The Information, selon lesquelles Anthropic aurait conclu un contrat pluriannuel de services cloud avec l'exploitant de centres de données.

Le spécialiste de l'informatique quantique IonQ cède 8,5% après l'annonce du rachat d'Elisity, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. L'opération, intégralement financée en actions, serait valorisée à environ 1,3 milliard de dollars.

Enfin, Chipotle recule de 4% après qu'un porte-parole de Starbucks a démenti tout projet de rachat de la chaîne de restauration mexicaine.