A gauche, LFI espère couper l'herbe sous le pied des nombreuses candidatures

Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, déclare sa candidature à l'élection présidentielle au JT de 20h le 6 septembre 2026 ( AFP / Martin Bureau )

A chaque dimanche soir, sa déclaration de candidature à gauche au JT de 20h de TF1. La dernière en date, celle de Fabien Roussel, vient gêner les Insoumis dans leurs espoirs de voir leur candidat Jean-Luc Mélenchon accéder au second tour.

Favori des sondages à gauche, Jean-Luc Mélenchon, formé politiquement au trotskisme dans sa jeunesse, a eu l'habitude pendant sa longue carrière de traiter avec les communistes.

Le PCF, sous la direction de Pierre Laurent, a même été son allié lors des élections présidentielles de 2012 et 2017. Avant que Fabien Roussel ne décide, en 2022, de s'émanciper de la tutelle qu'exerçait le tribun insoumis sur la gauche radicale pour tenter l'aventure en solitaire.

Sa volonté d'offrir une voix qu'il présentait comme singulière et originale à gauche, différente de celle des Insoumis ou des socialistes, n'a convaincu que 2,28% des électeurs. Soit environ 800.000 voix. Suffisant pour que LFI l'accuse d'avoir privé Jean-Luc Mélenchon des 420.000 voix qui le séparaient du second tour.

Alors, bis repetita en 2027?

"Le plus important ce n'est pas le nombre de candidatures, c'est le nombre d'électeurs", a évacué Jean-Luc Mélenchon fin août lors de son meeting de rentrée dans la Drôme.

Comprendre: les Insoumis essaieront de siphonner les électorats de gauche les plus LFI-compatibles, à savoir les Ecologistes et les communistes. Pour asseoir leur leadership à gauche face à une candidature sociale-démocrate dont ils s'accommodent.

Meeting du chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon à Lille le 5 septembre 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

"Les électeurs se rendront compte qu'il y a une telle proximité dans les votes à l'Assemblée (entre députés communistes et insoumis, ndlr) qu'ils comprendront que Jean-Luc Mélenchon porte l'essentiel des idées de l'idéal communiste", a assuré le coordinateur national de LFI Manuel Bompard lundi matin.

Nonobstant les divergences entre Fabien Roussel (dont la ligne n'est pas toujours partagée par ses députés) et Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les questions de la laïcité, du nucléaire ou de la sécurité.

"Face au péril fasciste, les communistes ont su prendre leurs responsabilités dans l'histoire. Parce que la victoire face à l'extrême droite est pour beaucoup une question de survie, nous aurons besoin de tout le monde pour mener la bataille", a lancé de son côté l'eurodéputée LFI Manon Aubry.

"Eparpillement des voix"

Alors que les deux candidats de gauche radicale prendront la parole à deux heures d'intervalle samedi à la Fête de l'Humanité, Jean-Luc Mélenchon adopte en cette rentrée un discours aux tonalités sociales plus susceptible de séduire les électeurs communistes que, par exemple, ses envolées sur la "Nouvelle France".

De la même manière, pendant l'été, alors que l'actualité était marquée par la crise climatique, le fondateur de LFI a déroulé son programme écologique pour séduire les électeurs verts. En ayant évidemment en tête que le parti de Marine Tondelier est divisé sur la stratégie à adopter pour la présidentielle.

Les Ecologistes sont en effet partagés entre un soutien au social-démocrate Raphaël Glucksmann, s'il venait à emporter la primaire socialiste, à Jean-Luc Mélenchon ou à la candidature autonome de Marine Tondelier, qui continue de prêcher, en vain, pour l'union à gauche en 2027.

"Quand on se présente en permanence comme le garant de l'union, c'est bizarre de rajouter soi-même une candidature et contribuer à l'éparpillement des voix", raille souvent Manuel Bompard.

Si quelques soutiens individuels à LFI de députés communistes ou écolos semblent se préparer - ce qui éviterait à ces élus de faire face à un candidat insoumis aux prochaines législatives - La France insoumise espère toujours "un accord d'organisation à organisation avant la fin de l'automne", précise le député Paul Vannier, responsable des élections au sein de la formation de Jean-Luc Mélenchon.

Sont également officiellement sur les rangs à gauche pour 2027 le député de la Somme et ex-Insoumis François Ruffin et le maire PS de Saint-Ouen Karim Bouamrane. Mais les deux ne sont pas considérés comme des menaces par LFI, qui doute de leur capacité à être officiellement candidats au printemps.