A contre-courant du marché, HSBC relève son objectif sur Kering

HSBC a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur Kering de 280 à 290 euros, tout en maintenant son opinion "conserver" sur le titre, anticipant une amélioration séquentielle des performances du groupe de luxe au cours du deuxième trimestre.

La banque britannique indique s'attendre à ce que Kering affiche une progression de son activité par rapport au premier trimestre, portée par une amélioration régionale quasi généralisée, en dépit d'un environnement macroéconomique qui reste globalement inchangé.

Selon ses estimations, le groupe devrait afficher une croissance organique de 2% au cours de la période avril-juin, contre une activité stable au premier trimestre, avec une amélioration séquentielle également attendue du côté de sa marque phare Gucci, dont le recul organique devrait être ramené à -3% (contre -8% au premier trimestre).

HSBC souligne toutefois que la régularité et la durabilité de cette trajectoire s'avéreront cruciales.

Une vision à contre-courant de celle du marché

Si le profil boursier du titre pourrait s'avérer attrayant à terme, l'analyste estime en effet que du temps sera nécessaire et que la direction devra faire preuve de constance afin de restaurer la confiance des investisseurs dans ce redressement.

Enfin, bien que Kering puisse renouer avec la croissance cette année grâce à un deuxième trimestre plus solide que prévu, HSBC considère que Gucci restera en territoire négatif tant que les difficultés de la marque en Chine ne seront pas résolues, un processus qui pourrait s'avérer laborieux.

A la Bourse de Paris, l'action Kering décrochait de plus de 7% mardi en fin de séance, bon nombre d'analystes s'inquiétant au contraire de la tonalité prudente adoptée lors de sa conférence téléphonique de fin de semestre (pre-close call).

Le groupe a prévu de publier ses résultats semestriels le 28 juillet.