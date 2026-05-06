908 Devices en hausse après le rachat de la société suisse de détection de drogues NIRLAB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action du fabricant de détecteurs chimiques 908 Devices MASS.O progresse de 12,6% à 7,98 $ en pré-ouverture

** La société annonce qu'elle va acquérir NIRLAB AG, qui fabrique des outils portables permettant de détecter les drogues illicites; ces appareils identifient et mesurent la pureté de substances telles que la cocaïne et la méthamphétamine en quelques secondes

** L'opération est évaluée à 15 millions de dollars en espèces et en actions, avec jusqu'à 8 millions de dollars supplémentaires en actions liées à des objectifs de performance sur 20 mois

** La société indique que cette acquisition élargit son offre de détection de stupéfiants et ajoute la plateforme cloud et l'application mobile de NIRLAB, utilisées dans plus d'un million de tests sur le terrain

** NIRLAB emploie 15 personnes et est basée à Lausanne, en Suisse, précise la société

** Le directeur général de MASS affirme que cette transaction offre aux forces de l'ordre une solution plus complète pour analyser rapidement les drogues sur le terrain

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 35% depuis le début de l'année