74Software refinance dette bancaire avec nouvelle ligne revolving €180 millions, échéance 2031

* 74Software a finalisé refinancement de ses facilités bancaires syndiquées, remplaçant dette existante incluant ligne de crédit revolving EUR 120 millions (échéance 2027) et Term Loan B EUR 80 millions (2027). * Nouvel accord comprend revolving EUR 180 millions, échéance 2031, avec deux options d’extension. * Financement inclut aussi nouveau prêt à terme amortissable EUR 230 millions, échéance 2031, en remplacement du Term Loan A amortissable EUR 120 millions (2029). * Opération réalisée avec pool bancaire existant, avec participation d’une nouvelle banque relationnelle. * Maturité moyenne de la dette financière, revolving inclus, portée d’environ 1,7 an à 4,5 ans. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. 74Software SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230130OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177360_en) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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