74Software entre dans trois indices de la famille CAC

74Software annonce son entrée, à compter de ce lundi, dans la nouvelle composition des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable, à l'issue de la révision annuelle de la famille des indices CAC menée par Euronext.

Le CAC Small regroupe les petites capitalisations éligibles cotées sur Euronext Paris, tandis que les indices CAC Mid & Small et CAC All-Tradable couvrent plus largement le marché actions français. La sélection des valeurs composant ces indices repose notamment sur leur capitalisation boursière ajustée du flottant et sur l'activité de négociation du titre.

Cette entrée permet à 74Software de renforcer sa présence au sein des indices d'Euronext et devrait contribuer à accroître sa visibilité auprès des investisseurs français et internationaux. Elle s'inscrit également dans la volonté du groupe d'élargir sa base d'investisseurs et de favoriser la liquidité du titre.

"Notre ambition est de continuer à renforcer le profil boursier et la liquidité de 74Software afin de devenir, à terme, un candidat crédible à une entrée dans le SBF 120", ajoute Patrick Donovan, directeur général de cet éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS.