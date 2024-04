7 règles de gestion des risques à respecter en trading

(Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

La clé du succès en trading réside en grande partie dans une bonne gestion des risques, c'est-à-dire suivre un ensemble de règles en fonction de votre appétit pour le risque et votre style de trading. Dans cet article, nous examinerons les 7 règles de gestion des risques les plus populaires qui vous aideront à minimiser les pertes potentielles, à mieux protéger votre capital, à maintenir une discipline dans votre approche du trading, à éviter les décisions de trading impulsives et, en fin de compte, à améliorer vos perspectives de succès à long terme.

1) N'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme

Les pertes sont inévitables en trading. Risquer un capital plus important que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre augmente considérablement la probabilité de tout perdre, menaçant ainsi votre stabilité financière et votre sécurité future (en particulier si les fonds sont essentiels à votre vie de tous les jours). La crainte de pertes importantes peut aussi obscurcir votre jugement et conduire à des décisions de trading émotionnelles coûteuses qui vous écartent de votre stratégie de trading, amplifiant encore plus le risque de pertes.

2) Ne jamais emprunter pour investir

Emprunter pour investir amplifie également les pertes potentielles. Ainsi, même une baisse mineure du marché peut entraîner un effet boule de neige qui se termine par un endettement plus important, transformant un petit revers de trading en potentielle ruine financière. De plus, les remboursements d'emprunts ajoutent des coûts fixes aux pertes potentielles, ce qui crée une pression financière plus importante. Le trading sur marge aggrave encore cette pression, obligeant à faire des dépôts de fonds supplémentaires ou à potentiellement clôturer des positions à perte. La pression exercée par le remboursement des fonds empruntés peut aussi affecter votre analyse des marchés et conduire à des décisions de trading impulsives.

3) Diversifier vos investissements

Plutôt que de vous fier uniquement à la performance d'une classe d'actifs, comme les actions, le fait de répartir vos investissements entre différentes classes d'actifs, comme les obligations, les matières premières, les crypto-monnaies et les indices par exemple, peut atténuer l'impact des fluctuations du marché. Lorsqu'une classe d'actifs connaît un ralentissement, d'autres peuvent enregistrer de bonnes performances, ce qui permet de compenser les pertes et de stabiliser votre portefeuille. De plus, un portefeuille diversifié affiche généralement une volatilité plus faible par rapport à un portefeuille concentré. La diversification vous permet également de vous adapter plus efficacement à l'évolution des conditions économiques et de marché tout en profitant de plus d'opportunités de trading puisque vous ciblez différents marchés.

4) Investir maximum 2 % de votre capital par trade

La règle des 2 % soutient l'idée selon laquelle seule une petite partie de votre capital est mise en jeu via chaque position de trading prise. Vous créez ainsi un tampon qui vous protège contre les pertes importantes et vous répartissez votre capital sur plusieurs positions. De plus, en réduisant la peur des pertes importantes, vous pouvez aborder le trading avec un état d'esprit plus clair et plus discipliné. Ainsi, la règle des 2 % favorise une approche plus durable du trading, en garantissant que même en cas de petites pertes consécutives, vous conservez un capital suffisant pour continuer à trader, apprendre de vos erreurs et affiner votre stratégie au fil du temps.

5) Toujours utiliser des ordres stop-loss et take-profit

Un ordre stop-loss sert à limiter les pertes potentielles en déclenchant une sortie automatique d'une position perdante lorsque le cours atteint un niveau prédéterminé, tandis qu'un ordre take-profit permet de sécuriser les profits en clôturant automatiquement une position gagnante lorsque le cours atteint un niveau d'objectif spécifié. Les ordres stop-loss et take-profit agissent comme des outils automatisés de gestion du risque, protégeant les traders contre les fluctuations imprévues du marché. De plus, ils éliminent aussi la prise de décision émotionnelle du processus de trading et favorisent une approche disciplinée et objective du trading, ce qui peut améliorer les performances globales.

6) Apprendre à contrôler ses émotions

Les fluctuations du marché sont inévitables et l'environnement dynamique du trading suscite souvent des réactions émotionnelles intenses comme la peur, la cupidité ou encore l'excès de confiance, qui peuvent conduire à des décisions impulsives qui vous écartent de votre stratégie de trading et peuvent entraîner des pertes significatives. Or, il est essentiel de fonder ses décisions de trading sur une analyse approfondie des tendances du marché, sur des indicateurs techniques et/ou sur des facteurs fondamentaux en fonction de votre stratégie.

7) Inclure ces différentes règles dans un plan de trading et toujours le suivre

Un plan de trading clairement défini et intégrant ces principes fondamentaux vous servira de guide, en vous aidant à atténuer les risques et à préserver votre capital, à faire preuve de discipline et d'objectivité dans votre trading, ainsi qu'à potentiellement améliorer votre réussite à long terme. En fournissant une structure avec des directives précises pour l'entrée et la sortie de vos positions, ainsi que le contrôle des risques, il vous permet d'atténuer la prise de décisions impulsives découlant des émotions, ou des changements transitoires du marché, tout en favorisant la responsabilisation de vos actes en trading.