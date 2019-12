7 prévisions pour l'année 2020

A tout seigneur tout honneur, commençons par le DOLLAR !Pas seulement parce que la baisse de la devise américaine est, de loin, la vue la plus consensuelle pour 2020, mais surtout parce que, en tant que monnaie de réserve et donc un des piliers fondamentaux de tout le système, la plupart des prédictions sur les autres classes d'actifs découlent directement ou indirectement de l'évolution du dollar.Plus encore que pour les autres devises, de très nombreux facteurs sont susceptibles d'influencer les cours de la devise US : les différentiels de taux entre ceux de la FED et ceux des autres banques centrales -- la perception qu'ont les investisseurs de l'économie US et plus généralement de l'économie globale -- la demande de USD venant des marchés émergents (ou de n'importe quel pays pour acheter ses matières premières) -- et bien sûr les considérations géopolitiques, l'élection présidentielle US ainsi que l'énorme déficit budgétaire US qui continue de croitre.