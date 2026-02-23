 Aller au contenu principal
5C Investment s'associe au fonds d'investissement du Qatar pour développer sa plateforme de prêt
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 19:06

La société d'investissement en crédit privé 5C Investment Partners a conclu un partenariat stratégique avec l'Autorité d'investissement du Qatar pour soutenir l'expansion de la plateforme de prêt direct de la société américaine , ont annoncé les deux sociétés lundi.

Fondée par Mike Koester et Tom Connolly, anciens cadres de Goldman Sachs, 5C gère environ 3 milliards de dollars de capitaux à long terme.

La société fournit des financements aux entreprises du marché intermédiaire supérieur dans des secteurs tels que les services aux entreprises, les logiciels, les soins de santé et les services financiers.

QIA a déclaré que son investissement aiderait 5C à développer de nouvelles stratégies et solutions de financement.

Le crédit privé a connu une croissance rapide ces dernières années, car les grands investisseurs investissent davantage dans les prêts directs, tandis que les banques sont confrontées à des règles plus strictes et que les entreprises de taille moyenne recherchent des financements plus souples.

