500 000 euros de subvention accordés à Global Bioenergies par la Région Grand Est dans le cadre du plan France Relance

Evry, le 01 février 2022 : Global Bioenergies se voit attribuer 500 000 euros de subvention pour terminer la construction de l’unité de Pomacle et lancer la commercialisation à destination des industriels de la cosmétique.

Global Bioenergies a annoncé au printemps dernier la décision de construire une unité de production sur le site de Pomacle, près de Reims. La première phase des travaux a été lancée à l’été 2021, et permettra de démarrer la production dès mars 2022.

La seconde phase des travaux permettra à l’unité d’atteindre sa pleine capacité, soit environ

100 tonnes par an d’isobutène, dont les dérivés viseront le marché du maquillage, le premier marché sélectionné par la Société en raison de ses prix élevés.

Le soutien financier de la Région Grand Est, via l’octroi d’une subvention de 500 000 euros dans le cadre du Plan France Relance, couvre la moitié de la seconde phase de construction de cet outil industriel et renforce les liens historiques entre Global Bioenergies et le territoire du Grand Est. Elle concourt au dynamisme du tissu industriel local par l’investissement dans des outils de production innovants.