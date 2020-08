5 règles à respecter pour investir en Bourse en bon père de famille

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La Bourse est synonyme de risque et fait peur à de nombreux particuliers français qui lui préfèrent la pierre pour investir. Pourtant, le marché actions offre sur le long terme un rendement fort appréciable et il est possible de réduire le risque et d'adopter une gestion de bon père de famille sur les marchés boursiers en suivant quelques règles simples. Découvrez dans cet article 5 moyens d'investir en Bourse en réduisant le risque inhérent aux marchés actions.

Privilégier les poids lourds de la cote

D'abord, il sera judicieux de privilégier les très grandes entreprises qui existent depuis plusieurs décennies et ont les reins suffisamment solides pour essuyer une crise sans que les pertes affichées conduisent à la faillite. Ces poids lourds de la cote, leaders de leur secteur, ont aussi su prouver dans la durée qu'ils étaient capables de faire croître leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices et ainsi produire de la valeur pour l'actionnaire. En outre, les très grandes entreprises sont bien plus liquides que les autres. Vous n'aurez donc vraisemblablement aucun mal à vous débarrasser de vos titres si vous deviez sortir et trouveriez immédiatement des acquéreurs pour acheter vos actions sans avoir à attendre ou à baisser les prix pour cela. Les titres des très grandes entreprises, du fait de leur grande liquidité, sont aussi souvent moins soumis à la volatilité.

Diversifier son allocation

Vous pouvez sélectionner vous-même les très grandes entreprises que vous voulez détenir en portefeuille sur la base d'un stock-picking value, growth ou encore dividende. Mais vous pouvez aussi décider d'acheter toutes les sociétés de la cote en investissant directement dans un indice boursier, comme le CAC 40 ou le Dow Jones par exemple, au travers d'un ETF, ce fonds indiciel qui réplique les variations de cours du sous-jacent.

Attention, ce qui compte avant tout, c'est la diversification. Pas question d'acheter 100 actions réparties sur trois valeurs du CAC 40 du secteur du luxe et de penser que l'on a ainsi réduit le risque. Vous devrez diversifier votre portefeuille en multipliant les lignes mais aussi en investissant dans plusieurs secteurs d'activité et zones géographiques. Il conviendra de bien prendre en compte tous ces paramètres si vous investissez sur le marché actions en titres vifs mais aussi via des ETF ou OPCVM.

Investir peu et progressivement

Pour éviter d'entrer sur les marchés sur un point haut, et vous pourriez alors mettre des décennies avant de dégager des plus-values, mieux vaut ne pas chercher à entrer au bon moment sur le marché ! Cela peut sembler paradoxal mais le meilleur moyen d'éviter des erreurs de market timing, c'est encore de ne pas en faire. La solution la plus prudente et la plus sage est en effet de lisser au maximum son entrée en investissant peu, sur la durée. Ainsi, si vous avez 10 000 euros à placer, il sera plus judicieux de placer cet argent sur un an par exemple, que de tout investir en une seule fois. Nous tenons également à rappeler l'importance d'investir régulièrement et sur le long terme en réinvestissant systématiquement ses gains. Il s'agit en effet du meilleur moyen de faire fructifier son capital : grâce à l'effort d'épargne d'abord, mais ensuite et surtout grâce à la magie des intérêts capitalisés. Les gains engendrent eux-mêmes des gains et l'effet boule de neige fonctionne à plein.

Savoir prendre ses bénéfices

Acheter au meilleur prix est la base d'un investissement réussi. Cependant, tous vos efforts peuvent être réduits à néant si vous vendez au mauvais moment. C'est pourquoi il est absolument indispensable de savoir prendre ses bénéfices. Si vous avez réalisé une belle plus-value et que vous pensez que les marchés ont fini par valoriser correctement un titre acheté dans une perspective value, il est temps de vous en débarrasser. Vous pourriez peut-être gagner quelques euros de plus en conservant votre position mais celle-ci est alors plus risquée, il paraît donc plus judicieux de prendre ses bénéfices. Une fois que vous avez atteint votre objectif, revendez vos titres.

Garder son sang froid

Enfin, et il s'agit peut-être du plus important des conseils prodigués ici, vous devez pour investir avec succès en Bourse savoir garder votre sang-froid et toujours faire primer la réflexion sur les émotions. Vous devez toujours réagir en fonction de votre plan de trading ou d'investissement et jamais en fonction de votre ressenti face à la chute ou la montée spectaculaire des cours. Fixez des règles précises auxquelles vous vous conformerez, quelle que soit la situation. Par exemple, prendre la moitié de ses bénéfices dès lors que vous avez réalisé 30 % de plus-value ou placer des ordres stop à - 15% dès l'achat d'une action. Ainsi, vous saurez toujours quoi faire et ne vous laisserez pas dicter vos réactions par les émotions que suscitent en vous les fluctuations du marché.