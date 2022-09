5 conseils de trading à mettre en place pour améliorer vos performances

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que la fin de l'année se rapproche avec d'importants risques pesant sur la croissance économique mondiale, les investisseurs se demandent comment bien se positionner pour limiter les risques et maximiser leurs rendements. ActivTrades partage avec vous dans cet article 5 conseils de trading qui vont vous permettre d'adopter de bonnes habitudes en cette période de trading difficile.

1. Prendre en compte l'évolution de l'environnement macroéconomique et les perspectives de croissance

Dans tout processus d'investissement, il est essentiel de savoir quelle phase du cycle économique et du cycle boursier domine.

Puisque le niveau général d'activité économique évolue via des phases successives d'expansion et de ralentissement, on comprend facilement que tous les secteurs d'activité et toutes les classes d'actifs ne vont pas réagir de la même manière lors de ces différentes phases.

Les valeurs défensives, comme Danone ou Carrefour, seront par exemple un choix plus pertinent en cas de ralentissement économique. Il s'agit en effet généralement d'entreprises dont la croissance n'est pas liée aux cycles économiques et dont les produits ou services sont nécessaires dans la vie de tous les jours comme la nourriture, les boissons, l'électricité, la gestion des déchets ou encore les soins de santé.

À l'inverse, les valeurs cycliques et les valeurs de croissance comme Apple, LVMH ou Tesla seront des options plus intéressantes en période de boom économique et de forte croissance des marchés.

Ainsi, prendre en compte l'environnement macroéconomique et les perspectives de croissance globales peuvent vous permettre de prendre de meilleures décisions de trading et d'optimiser l'allocation de votre portefeuille en fonction du cycle économique.

2. Être préparé à faire face aux fortes baisses des marchés et à une volatilité des prix importante

Investir sur les marchés boursiers s'accompagne toujours de périodes de fortes baisses des prix et de pertes potentielles pour les traders et investisseurs. Il ne s'agit en rien d'une fatalité. Les pertes font en effet partie intégrante de toute activité de trading et vous devez les accepter.

Lorsque l'environnement macroéconomique se dégrade et que les perspectives de croissance sont moroses, les investisseurs sont beaucoup plus sensibles aux nouvelles ou aux statistiques économiques concernant par exemple la croissance, l'inflation, l'emploi ou encore les politiques monétaires.

Leurs émotions prennent souvent le dessus, ce qui engendre fréquemment des mouvements de prix impressionnants. Ainsi, vous devez apprendre à reconnaître ces moments de forte volatilité pour les éviter ou pour en profiter.

Assurez-vous aussi que vous contrôlez toujours votre niveau de risque et que vos gains sont toujours plus importants que vos pertes. De plus, il est essentiel d'apprendre à contrôler vos émotions dans votre trading pour éviter qu'elles ne prennent le dessus et impactent négativement vos résultats en Bourse.

C'est pourquoi vous préparer à de telles configurations (marché baissier et forte volatilité) vous permettra de mieux contrôler le risque qui pèse sur vos positions et d'être plus discipliné.

3. Apprendre à trader tous les mouvements de prix

Il n'est pas rare que les plans de trading ne soient généralement adaptés qu'à une seule condition de marché et une seule configuration de trading.

Alors qu'une stratégie de trading peut fournir de très bons résultats dans les marchés avec une faible volatilité ou ceux évoluant dans un range, elle peut ne pas fournir de signaux aussi pertinents lorsque les cours augmentent ou chutent brusquement.

C'est pourquoi il est préférable d'avoir une stratégie de trading qui permet de s'adapter aux nombreuses situations de marché. Mieux encore, il serait préférable d'avoir plusieurs stratégies de trading en fonction des configurations de marchés qui peuvent se présenter. Vous pourrez ainsi profiter de tous les mouvements de prix : forte tendance, hausse de la volatilité, chute des prix, accélération haussière, trading latéral, etc.

Les investisseurs ont tendance à toujours profiter des hausses de prix. Néanmoins, il est important de savoir que certains produits financiers dérivés peuvent vous permettre de profiter de la baisse des prix.

Pour rappel, shorter les marchés via un produit dérivé consiste à emprunter un actif financier à votre broker via votre plateforme de trading pour le vendre sur les marchés et le racheter ultérieurement à un prix inférieur. Vous rendez ainsi l'actif à votre courtier Bourse et conservez en cas de bonne anticipation la différence de valeur entre l'ouverture et la fermeture de votre position comme profit. Au lieu de subir les baisses de prix, vous pouvez en profiter. Mais en cas de mauvaise anticipation, vous subirez une perte.

4. Bien diversifier votre portefeuille boursier et optimiser votre allocation d'actifs

La diversification de portefeuille est un concept clé en Bourse. Elle vous permet d'appliquer une stratégie pour limiter votre risque en investissant dans des actifs qui ne sont pas positivement corrélés – c'est-à-dire qui n'évoluent pas nécessairement dans la même direction.

Ainsi, il est important d'investir dans des secteurs d'activité variés lorsque vous investissez dans les actions pour répartir au mieux votre risque. Mais il est aussi important d'investir dans différentes classes d'actifs comme les obligations, les matières premières, les devises, les indices boursiers ou encore les crypto monnaies.

Il est aussi intéressant de ne pas se concentrer uniquement sur la zone géographique que vous connaissez le mieux, comme la France ou l'Europe, mais d'investir dans d'autres parties du monde. Vous pouvez également investir dans des devises autres que l'euro.

Chaque partie du monde est, en effet, confrontée à des challenges et à des perspectives de croissance différents, ce qui vous permet de vous exposer à des pays ou à des monnaies qui n'offrent pas le même couple rendement/risque. De plus, les événements mondiaux n'impactent pas les pays de la même manière.

Vous devriez par ailleurs considérer différents produits financiers en fonction de votre stratégie et de votre style de trading (scalping, day Trading, swing trading, trading de position, arbitrage, hedging…). Parmi les plus connus, on retrouve les ETF, les options, les warrants, les turbos ou encore les nombreux produits dérivés proposés par ActivTrades.

5. Analyser objectivement vos positions pour planifier les rééquilibrages nécessaires

Maintenant, que vous savez qu'il est important de prendre en compte la situation macroéconomique dans son ensemble, de se préparer aux périodes d'instabilité en Bourse, de savoir profiter de tous les mouvements de prix et de bien diversifier vos placements, vous devez vous assurer que tous ces critères sont bien pris en compte dans la composition actuelle de votre portefeuille.

Pour cela, vous devez prendre du recul et être objectif sur l'état de vos positions par rapport à votre profil, mais aussi par rapport à vos objectifs, ainsi qu'à la situation générale analysée. Vous pourrez ainsi déterminer les meilleures manières de rééquilibrer vos placements.

Source des images : Freepik

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.