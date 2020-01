5 bonnes raisons de débuter en Bourse avec des trackers

Les ETF (Exchange Traded-Funds), aussi appelés trackers, sont des produits financiers très avantageux pour l'investisseur particulier néophyte qui souhaite investir en Bourse sans avoir trop de moyens, sans y consacrer trop de temps, et surtout sans avoir de réelles connaissances des marchés boursiers et une longue expérience de l'investissement en actions. Découvrez dans cet article 5 raisons de choisir les trackers pour débuter en Bourse.

Pour leur simplicité d'utilisation et leur accessibilité

Les trackers sont des fonds cotés en Bourse qui répliquent la performance d'un indice de référence. Ils s'achètent et se vendent comme une action. Comme elles, ils sont cotés en continu et peuvent être négociés en continu lors de la séance boursière. Les ETF sont disponibles chez tous les courtiers, éligibles pour certains au PEA, ils sont également accessibles depuis un compte-titres. De nombreux assureurs-vie permettent également d'investir en ETF depuis les supports en unités de compte d'un contrat d'assurance-vie.

Pour se constituer un portefeuille diversifié

Les ETF, en permettant d'investir sur n'importe quel indice de son choix, offrent à l'investisseur la possibilité de se positionner sur une très grande variété de marchés financiers. On pourra en effet choisir un ETF répliquant un indice boursier (US, européen, japonais, etc.) mais aussi un ETF qui suit le cours des matières premières ou bien un ETF sectoriel pour répliquer la performance d'un secteur d'activité en particulier (pharmaceutique, automobile, etc.).

Pour ne pas effectuer un stock-picking hasardeux

En investissant sur un indice, le néophyte n'a pas à craindre de se tromper dans sa sélection de valeurs. La performance de l'ETF est identique à celle de son sous-jacent. Et si l'on n'est pas familier de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale, il sera vraisemblablement plus pertinent d'opter pour un tracker sur un indice boursier donné que sur certaines valeurs qui le composent. Même les plus expérimentés d'ailleurs auraient intérêt à le faire étant donné l'attractivité de la gestion passive par rapport à la gestion active, démontrée par de nombreuses études depuis plusieurs années.

Pour profiter des frais de gestion ultra-compétitifs

Opter pour un ETF, c'est aussi bénéficier de frais de gestion particulièrement attractifs : 0,33 % environ selon une étude de la Deutsche Bank contre près de 2 % en moyenne pour les OPCVM.

En outre, en se positionnant sur un ETF, vous pourrez être diversifié avec un faible montant. Difficile en effet d'acheter toutes les valeurs qui composent un indice boursier sans atteindre des dizaines de milliers d'euros. En revanche, on peut se positionner sur un ETF répliquant un indice boursier avec quelques centaines d'euros seulement.

Pour mettre en place très simplement des stratégies d'investissement complexes

La dernière génération d'ETF permet de bâtir des stratégies d'investissement sophistiquées au sein de son portefeuille. Les ETF peuvent par exemple répliquer un indice créé pour l'occasion, composé de différentes valeurs, et qui n'est pas pondéré par le poids de ces valeurs au sein de la cote mais par des facteurs de surperformance comme la volatilité par exemple. Un tracker low volatility, dont le sous-jacent est basé sur des entreprises affichant une volatilité plus faible que la moyenne, permet par exemple de réduire le risque au sein d'un portefeuille.