4 règles pour investir en Bourse avec prudence (Crédits photo : Rawpixel - )

La récession revient hanter les perspectives macroéconomiques bien que les politiques accommodantes des banques centrales cherchent à endiguer le phénomène. Malgré tout, nous pourrions vivre une fin de cycle prochainement. Dans ce contexte incertain, il peut être opportun de se remémorer quelques principes relatifs à l'investissement qui ont toujours su résister à l'épreuve du temps. Retrouvez dans cet article 4 commandements pour investir en Bourse avec prudence.

Savoir raison garder

C'est sans doute le point le plus important et celui dont découle tous les autres.

Peu importe le contexte et les pertes enregistrées, si vous avez investi dans une perspective Buy & Hold, il serait très risqué, voire extrêmement dangereux de solder toutes ses positions. Les marchés certes ne montent pas jusqu'au ciel mais ils ne descendent pas non plus six pieds sous terre à tout jamais. Il est vrai cependant que les investisseurs Buy & Hold, durant les années 2007-2009 ont pu voir leurs investissements perdre 50 % de leur valeur. Notez toutefois que ceux qui ont cédé à la panique ont perdu bien plus et que les cours se sont ensuite repris. D'ailleurs, après chaque krach, dépression, récession, l'activité économique finit toujours par reprendre.

On aurait donc tort quand la tempête arrive sur le marché de quitter le navire dans la précipitation. Pour qui s'est constitué un portefeuille solide, nul besoin de couper ses positions. Au contraire, vous pourriez même profiter de la récession pour renforcer vos participations et acheter des titres de sociétés prometteuses à prix cassés.

Fixer dès l'achat un prix de vente

Pour éviter de se débarrasser de ses actifs sur un coup de tête lorsque la tempête menace, il est judicieux, dès l'achat d'un titre, de se fixer un prix de vente. Vous serez ainsi en mesure de procéder à des arbitrages sans vous laisser dicter votre choix par les sentiments.

Rappelons aussi que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel et que la Bourse est faite du même bois. Ainsi, plutôt que de rester positionné indéfiniment sous prétexte que les cours continuent de grimper, dès que le cours que vous vous étiez fixé est atteint, vendez.

Et cette discipline est donc aussi valable en cas de marchés défavorables. Même si votre titre baisse, tant que les fondamentaux restent bons et que les raisons pour lesquelles vous aviez décidé d'acheter cette action sont toujours présentes, conservez-le en portefeuille et attendez patiemment que les cours remontent jusqu'au prix de vente que vous vous étiez fixés.

Veillez à toujours être bien diversifié

Bien sûr, la diversification n'a pas empêché les investisseurs lors des grandes crises mondiales d'essuyer des pertes conséquentes. N'empêche, il s'agit du meilleur moyen de protéger son portefeuille ! En effet, les marchés financiers sont largement corrélés et si l'un dévisse, les autres ont tendance à suivre. Mais pas tous avec la même ampleur.

Il est donc primordial de posséder un portefeuille actions diversifié associant secteurs d'activité différents, zones géographiques différentes, sociétés de tailles différentes, etc., mais aussi de veiller à posséder un patrimoine diversifié dans sa globalité, c'est-à-dire investi sur les marchés actions, obligataire, immobilier, matières premières et de posséder en outre quelques liquidités. Répartis de la sorte, vos avoirs seront tout de même touchés par la crise mais les pertes seront réduites.

Ne pas utiliser l'effet de levier

Enfin, l'investisseur prudent, sur des marchés mouvementés, aura à cœur de ne pas utiliser l'effet de levier. De fait, cet outil à double tranchant, s'il permet de maximiser ses gains en cas de scénario favorable, multiplie aussi les pertes en cas de scénario défavorable.

Louis Yang (Café de la Bourse)