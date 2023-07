4 erreurs d’investissement à éviter en tant que jeune investisseur

(Crédits photo : Adobe Stock - LUMINA IMAGES )

Quel que soit le domaine, les néophytes ont tendance à faire des erreurs. Cependant, en matière d'investissement, une erreur peut coûter cher. Même si l'on apprend de ses erreurs, il vaut mieux éviter d'en faire lorsque l'on réalise ses premiers pas sur les marchés financiers. Retrouvez donc dans cet article les principaux pièges que les jeunes investisseurs doivent à tout prix éviter.

Attendre le bon moment

L'attentisme et la tentation du market timing est sans aucun doute le premier piège dans lequel tombent de jeunes investisseurs. De très nombreuses raisons (toutes mauvaises) peuvent pousser un investisseur à repousser son entrée sur les marchés allant du manque de temps au manque de connaissance, en passant par la peur de rentrer sur un plus haut. Or, le meilleur moment pour investir, c'est tout de suite, maintenant.

D'abord, parce qu'investir sur les marchés financiers ne nécessite pas de disposer forcément de beaucoup de temps ni de beaucoup de connaissances. Si vous n'y connaissez rien et que vous disposez de peu de temps, vous pouvez toujours opter pour l'ouverture d'une assurance-vie ou d'un PEA avec une option de gestion pilotée. Dans ce cas, des experts investissent pour vous les sommes que vous déposez sur cette enveloppe en tenant compte de votre profil d'investisseur (horizon d'investissement, objectif d'investissement, tolérance au risque, autant d'éléments que vous aurez renseigné en répondant à un questionnaire) et des circonstances de marché. Si vous n'y connaissez rien mais que vous voulez apprendre et vous former, cela est tout à fait possible. De très nombreux courtiers et banques en ligne mais aussi des sites spécialisés comme Café de la Bourse proposent désormais des supports pédagogiques très complets pour se lancer en Bourse et se perfectionner. Vous ne serez peut-être pas investi tout de suite en titres vifs et produits dérivés de couverture mais vous pourrez par exemple dans un premier temps opter pour des ETF sur les principales places boursières mondiales et opter en parallèle pour un stock-picking de conviction sur quelques titres vifs.

Enfin, en repoussant sans cesse son investissement, on peut rester à l'écart des marchés financiers pendant un certain temps. Or, non seulement il existe toujours des opportunités sur les marchés financiers. Mais aussi et surtout, les marchés actions, sur le très long terme, affichent des rendements très attractifs. Selon la dernière étude annuelle sur les placements immobiliers de l'IEIF, sur 40 ans (1982-2022), les placements en Bourse sont les actifs plus performants : les actions distancent les autres classes d'actifs avec un TRI de 15,1 %. Et pour être investi sur le long, voire le très long terme, il est indispensable d'investir le plus tôt possible.

Entrer sur les marchés en une fois

Attention, non seulement il faut entrer le plus vite possible sur les marchés financiers, mais il faut aussi le faire en plusieurs fois afin de lisser le risque. Si les valorisations sont très élevées, entrer en une seule fois s'avère très risqué. La solution n'est sûrement pas de ne pas investir mais d'étaler son entrée. Par exemple, si vous avez touché une prime de 10 000 euros, au lieu de l'investir en une fois, vous pouvez investir 10 000 euros en 1 an, voire 2 si les marchés sont très hauts et que vous êtes très averse au risque.

L'idéal pour investir en Bourse reste de pratiquer le DCA (Dollar Cost Averaging) qui consiste à investir toujours la même somme à la même fréquence durant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'année : par exemple 300 euros tous les mois. Ainsi, vous lissez le risque d'entrer sur un plus haut et vous profitez du rendement record des actions sur le long terme, tout en bénéficiant de la magie des intérêts composés (les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts et par un effet boule de neige, ne cessent de croître jusqu'à ce que votre effort d'épargne pèse moins que les intérêts). Mais vous pouvez aussi pour les plus expérimentés opter pour un investissement échelonné dynamique et faire varier la somme investie selon les circonstances de marché pour investir davantage quand les marchés sont bas et investir moins quand les marchés sont hauts. Par exemple, Vous pouvez choisir d'investir 100 euros tous les mois sur l'indice CAC 40 et opter pour un investissement de 50 euros si l'indice est au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours et 150 euros si l'indice est en-dessous de sa moyenne mobile à 100 jours.

Faire l'impasse sur la diversification

Autre erreur fréquente et extrêmement dommageable, le manque de diversification dans le portefeuille, et même au-delà. Pour réduire le risque, il est essentiel de bien diversifier son patrimoine global. C'est la diversification par classes d'actifs. Il est donc recommandé d'investir sur les marchés actions, immobilier, obligataire, voire même sur le marché des matières premières et sur des actifs de diversification comme la forêt ou encore les crypto-monnaies.

Au sein du portefeuille actions, il faudra aussi opter pour une bonne diversification. D'abord, un portefeuille équilibré compte au moins une vingtaine de lignes. C'est ce que l'on appelle la diversification numéraire.

Ensuite, vous devrez aussi veiller à ce que votre portefeuille ait une bonne diversification géographique. Pas question donc sur ces 20 lignes d'avoir 20 actions du CAC 40. Une exposition aux marchés européen et américain, voire japonais et émergents est en effet recommandé.

Il faudra également veiller à la bonne diversification sectorielle. Pas question d'investir uniquement sur les valeurs du luxe, par exemple. Malgré leur qualité, elles seraient toutes affectées en cas de difficultés sur le marché chinois par exemple (nouvelle pandémie, mesures anti-corruption etc.). De quoi impacter toute la performance de votre portefeuille.



Enfin, il est recommandé d'appliquer une diversification de stratégie d'investissement afin d'investir à la fois dans des entreprises value, c'est-à-dire dans des entreprises décotées, dont les bons fondamentaux et le cours faible permettent d'anticiper une potentielle hausse du prix de l'action, mais aussi dans des entreprises growth, c'est-à-dire des entreprises qui affichent une très forte croissance. Vous pourrez aussi sélectionner des entreprises avec une stratégie dividendes (qui versent un coupon qui donne un bon rendement au titre d'une année sur l'autre).

Utiliser l'effet de levier

Enfin, dernière erreur à laquelle succombent trop d'investisseurs débutant : l'utilisation de l'effet de levier. Il est possible en investissant sur des produits dérivés comme des ETF ou des turbos par exemple de recourir à l'effet de levier, c'est-à-dire que les variations du sous-jacent seront amplifiés, ce qui peut certes permettre de décupler ses gains, mais ce qui engendre aussi une multiplication de ses pertes en cas de mauvaise anticipation.

Vous pourriez perdre une partie très importante de votre capital, avec un effet de levier même de 2 ou 3, ce qui pourrait faire naître une aversion au risque excessive qui durerait toute votre vie d'investisseur. Si vous tenez absolument à utiliser du levier, faites-le d'abord sur un compte démo de trading, c'est-à-dire sans utiliser votre argent. Au bout de quelques mois, regardez quelles ont été vos pertes et gains et demandez-vous si vous auriez été capable de supporter de telles fluctuations de votre capital investi si cela avait été avec votre argent réel.

Attention surtout au moment d'utiliser l'effet de levier à bien comprendre le fonctionnement de ce dernier, et notamment le phénomène de bêta-slippage qui sur le moyen long terme peut grandement éroder votre capital.

Rappelons également que les actifs hyper-volatils ne devraient jamais faire l'objet de levier comme les crypto-monnaies par exemple qui enregistrent déjà des variations très fortes de leurs cours sur le court-terme, comme sur le moyen-terme et le long-terme.