3M tire profit du renforcement de son partenariat avec Amazon et d'un accord portant sur des bons de souscription d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action du géant industriel 3M MMM.N progresse de 3,7 % à 168 dollars en pré-ouverture

** La société étend sa relation commerciale avec Amazon AMZN.O et émet un bon de souscription permettant à Amazon d'acheter des actions 3M pour une valeur supérieure à 521 millions de dollars

** Ce bon de souscription donne à une filiale d’Amazon le droit d’acheter jusqu’à 3,16 millions d’actions 3M au prix de 164,89 dollars par action sur une période de sept ans

** Environ 85 % des actions liées au bon de souscription seront acquises au fur et à mesure qu’Amazon achètera des produits de connectivité optique et d’autres produits pour centres de données de 3M, l’acquisition définitive intervenant lorsque le montant total des achats atteindra 6 milliards de dollars

** Les 15 % restants seront acquis dès que certaines conditions liées à des étapes clés seront remplies

** À la clôture d'hier, l'action 3M affichait une hausse de 1,2 % depuis le début de l'année, contre une progression de 12,3 % pour l'indice S&P 500 .SPX