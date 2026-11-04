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3M s'engage à verser 7,35 milliards de dollars pour régler les plaintes liées aux « substances chimiques éternelles »
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 02:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, du contexte et des informations complémentaires tout au long du texte)

Le conglomérat industriel 3M MMM.N a annoncé mardiqu’il s’engageait à verser près de 7,35 milliards de dollars sur neuf ans pour régler les plaintes pour préjudice corporel liées aux PFAS, ces « substances chimiques éternelles ».

Les PFAS constituent un groupe de substances chimiques de synthèse utilisées dans des produits résistants à la chaleur, aux taches, à la graisse et à l’eau. Ils ont été associés à des problèmes de santé, notamment des lésions hépatiques, un faible poids à la naissance, une réponse immunitaire réduite aux vaccins, ainsi que des cancers du rein et des testicules.

3M, qui fait face à des milliers de poursuites judiciaires liées à la contamination par les PFAS, n’a pas reconnu sa responsabilité et a déclaré qu’elle était prête à continuer de se défendre devant les tribunaux.

Cet accord couvre environ 99 % des demandes d’indemnisation pour préjudice corporel actuellement en cours, qu’elles relèvent ou non du litige multidistrict concernant les mousses filmogènes aqueuses (Aqueous Film-Forming Foam Multi-District Litigation) (AFFF MDL). Selon l’entreprise, entre 115 000 et 120 000 plaignants sont éligibles pour y participer.

La structure de paiement prévoit un versement de 50 millions de dollars en 2026 et aucun versement en 2027, environ 20 % des paiements étant dus au cours des deux dernières années.

3M prévoit d’enregistrer une charge avant impôts de 5,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, précisant que cette charge n’aura pas d’incidence sur ses prévisions précédemment publiées.

« Cet accord constitue une étape importante pour 3M et réduit considérablement l’incertitude liée au litige », a déclaré mardi le directeur général William Brown dans un communiqué.

Le conglomérat a précisé que toutes les demandes d’indemnisation pour préjudice corporel restantes et futures, qu’elles relèvent ou non du MDL AFFF, seraient gérées par le biais de plusieurs mécanismes de règlement.

En 2023, 3M avait conclu un accord à hauteur de 10,3 milliards de dollars avec un grand nombre de réseaux publics d’approvisionnement en eau américains afin de régler des plaintes pour pollution de l’eau liées aux « substances chimiques persistantes ».

De nombreuses autres entreprises, notamment DuPont DD.N , Corteva CTVA.N et Chemours CC.N ,font l’objet de poursuites judiciaires liées aux PFAS.

3M a déclaré mardi avoir mené à bien son plan, annoncé précédemment, visant à cesser la fabrication de tous les PFAS à l'échelle mondiale d'ici fin 2025.

Valeurs associées

3M
177,035 USD NYSE -0,75%
CHEMOURS
13,095 USD NYSE -0,42%
CORTEVA
11,885 USD NYSE -0,13%
DUPONT DE NEMOURS
153,542 USD NYSE +8,63%
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