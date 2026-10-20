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3M renforce son partenariat avec Amazon dans le domaine des centres de données ; son action progresse
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 00:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conglomérat industriel 3M MMM.N a annoncé lundi qu'il renforçait sa relation commerciale avec Amazon AMZN.O et qu'il avait émis un bon de souscription à l'intention d'une filiale d'Amazon, lui accordant le droit d'acheter des actions ordinaires de 3M pour un montant supérieur à 521 millions de dollars.

L'action 3M a progressé de plus de 5 % en séance prolongée après cette annonce.

Voici plus de détails:

* 3M a déclaré avoir émis un bon de souscription au profit d’une filiale détenue à 100 % par Amazon, lui donnant le droit d’acheter jusqu’à 3,16 millions d’actions 3M au cours des sept prochaines années, au prix de 164,89 dollars par action

* Cet accord renforce la relation commerciale entre 3M et le géant du commerce électronique, à un moment où les grandes entreprises technologiques augmentent leurs dépenses en infrastructures de centres de données pour soutenir la croissance de l’IA et du cloud computing

* 3M a précisé qu’environ 85 % des actions visées par le bon de souscription deviendront disponibles à mesure qu’ Amazon achètera à 3M des produits de connectivité optique et d’autres produits destinés aux centres de données, cette partie devenant définitivement acquise une fois que le montant total des achats aura atteint 6 milliards de dollars

* Les 15 % restants des actions seront acquis dès que certaines conditions liées à des étapes clés seront remplies

* En juillet, Microsoft est devenu le premier hyperscaler à adopter la technologie “Expanded Beam Optics” de 3M dans ses centres de données dédiés à l’IA

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AMAZON.COM
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