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3M poursuivi en Australie pour contamination aux "polluants éternels"
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 14:43

Le gouvernement australien a annoncé jeudi avoir engagé une action en justice de 2 milliards de dollars australiens (1,43 milliard de dollars) contre le groupe industriel américain accusé d'être à l'origine d'une contamination liée à des mousses anti-incendie contenant des PFAS, ces substances chimiques toxiques surnommées "polluants éternels".

Canberra reproche également au groupe d'avoir dissimulé des résultats de tests révélant les effets nocifs de ces composés sur l'environnement.

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