3M plus optimiste sur ses profits annuels
information fournie par AOF 21/10/2025 à 14:34

(AOF) - Le groupe industriel 3M a rehaussé ses objectifs annuels après un troisième trimestre meilleur qu'attendu. Sur cette période, il a enregistré un bénéfice net de 834 millions de dollars, contre un bénéfice net de 1,37 milliard de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 2,19 dollars, là où le marché anticipait seulement 2,07 dollars. Les ventes ajustées ont augmenté de 4,1%, à 6,3 milliards de dollars, contre un consensus de 6,25 milliards de dollars. Elles ont progressé de 3,2% en organique.

Cette année, le groupe industriel diversifié vise des revenus ajustés en progression d'au moins 2,5% et une croissance interne supérieure à 2%. 3M anticipait auparavant des hausses d'environ 2,5% et d'environ 2%. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 7,95 et 8,05 dollars, contre de 7,75 dollars à 8 dollars auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

