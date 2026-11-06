3M Inde atteint son plus bas niveau depuis 19 mois en raison d'une baisse de ses bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action de 3M India TMIN.NS recule de près de 10 % à 26.410 roupies, son plus bas niveau depuis début avril 2025

** La filiale indienne de la société américaine 3M MMM.N annonce que son bénéfice après impôts du deuxième trimestre a chuté de 17,2 % en glissement annuel pour s’établir à 1,58 milliard de roupies (soit 16,78 millions de dollars), malgré une hausse d’environ 15 % de son chiffre d’affaires

** La société explique que cette baisse des bénéfices est due à l’impact de la dépréciation de la roupie indienne et à l’inflation des coûts des intrants liée à la crise au Moyen-Orient

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action a reculé de près de 23 %

(1 dollar = 94,1550 roupies indiennes)