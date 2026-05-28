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3M fait l'objet d'un procès de 1,4 milliard de dollars en Australie pour contamination aux PFAS
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** L'action 3M MMM.N a chuté de 3,1% avant bourse, après que l'Australie a intenté un procès contre le fabricant de produits chimiques au sujet des PFAS (« produits chimiques éternels ») présents dans les mousses anti-incendie

** Le gouvernement australien réclame plus de 2 milliards de dollars australiens (1,42 milliard de dollars) de dommages-intérêts à 3M, alléguant que l'entreprise avait assuré que sa mousse utilisée dans 28 bases militaires était sans danger pour l'élimination, biodégradable et non toxique

** Les PFAS sont un groupe de produits chimiques de synthèse largement utilisés dans des produits résistants à la chaleur, aux taches, à la graisse et à l'eau. Ils ne se décomposent pas naturellement dans l'environnement

** MMM a fait l'objet de milliers de poursuites judiciaires liées à la contamination par les PFAS, ce qui, selon les analystes, pèse sur son action

** Les analystes qui suivent le titre lui attribuent en moyenne la note "acheter", avec un objectif de cours médian de 168 $ – données compilées par LSEG

** L'action a perdu 3% cette année, à la clôture de mercredi, sous-performant l'indice S&P 500 .SPX qui affiche une hausse d'environ 10% depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4053 dollars australiens)

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