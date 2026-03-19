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3M et Bain Capital rachètent Madison Fire & Rescue pour 1,95 milliard de dollars
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tirés de la déclaration de l'entreprise aux paragraphes 2 à 4)

3M MMM.N et Bain Capital vont racheter Madison Fire & Rescue à la société privée Madison Industries pour 1,95 milliard de dollars, a annoncé jeudi le géant industriel.

Selon les termes de l'accord, les acheteurs formeront une nouvelle coentreprise de sécurité et d'incendie dans laquelle 3M détiendra 50,1 % et Bain Capital les 49,9 % restants.

3M apportera également son activité Scott Safety à l'entreprise, pour laquelle elle recevra 700 millions de dollars en espèces à la clôture de l'opération. L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

3M
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