Pétrole russe : Zelensky appelle les Etats-Unis à rétablir les sanctions et assume les frappes en profondeur de l'Ukraine

Le président ukrainien a une nouvelle fois indiqué -sans les citer explicitement- que certains pays partenaires appellent Kiev à cesser les frappes sur les sites énergétiques de la Russie. Face au coup de chaud au Moyen-Orient qui a fait gonfler les cours du pétrole et les caisses de Moscou, il appelle en outre au retour des sanctions partiellement levées par les Etats-Unis.

Volodymyr Zelensky, à Bucha, le 31 mars 2026 ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

Volodymyr Zelensky demande que soient de nouveau appliquées les sanctions sur le pétrole russe, partiellement levées en raison de la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient. "Un cessez-le-feu a commencé au Moyen-Orient et dans le Golfe. J'attends que les sanctions sur le pétrole russe soient entièrement remises en place, telles qu'elles étaient auparavant", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes dont l'AFP dont les propos étaient sous embargo jusqu'à vendredi 10 avril.

Les Etats-Unis ont partiellement levé certaines sanctions sur le pétrole russe en mars pour faire face à la hausse des prix entraînée par le conflit avec l'Iran et la fermeture par Téhéran du passage maritime stratégique du détroit d'Ormuz.

Carte montrant les deux routes maritimes alternatives imposées par la marine des Gardiens de la Révolution iraniens en invoquant la possibilité de "mines" sur l'itinéraire habituel plus au large du détroit d'Ormuz ( AFP / Valentina BRESCHI )

La dérogation accordée par Washington autorise à acheter du pétrole russe se trouvant actuellement en mer jusqu'au 11 avril. Le Kremlin a salué cette décision, alors que Kiev et ses alliés européens y ont vu une façon pour Moscou de remplir les caisses de l'Etat russe et l'effort de guerre contre l'Ukraine.

"Je ne vais pas vous dire qui nous a demandé cela"

Volodymyr Zelensky a réaffirmé à la presse que des pays partenaires de l'Ukraine avaient demandé à Kiev de cesser ses frappes longue-distance contre les infrastructures gazières et pétrolières russes, sur fond d'affolement des prix des hydrocarbures. "Je ne vais pas vous dire qui nous a demandé cela. Mais des partenaires l'ont fait, c'est un fait. Ils l'ont demandé à différents niveaux, des dirigeants politiques aux militaires", a-t-il dit.

Volodymyr Zelensky a indiqué avoir proposé à Moscou d'observer une trêve dans les attaques sur les infrastructures énergétiques des deux pays. Parallèlement, un cessez-le-feu global dans la guerre, à l'occasion de la pâque orthodoxe - samedi et dimanche - a été annoncé jeudi par le président russe Vladimir Poutine, une rare pause dans les combats acceptée par Kiev.

Les installations énergétiques ukrainiennes sont régulièrement visées par les attaques russes qui ont causé d'énormes dégâts et plongé l'Ukraine dans une crise énergétique lors du dernier hiver, particulièrement glacial. "Nous répondons après chaque frappe sur notre secteur énergétique et c'est parfaitement équitable. Si les Russes veulent que cela s'arrête, ils doivent cesser leurs frappes, et ensuite nous ferons de même" , a déclaré Volodymyr Zelensky.