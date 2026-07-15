3M en tête du Dow Jones après un partenariat dans l'IA avec Microsoft

Le titre 3M signe la plus forte hausse du Dow Jones mercredi à la Bourse de New York, dans un marché légèrement haussier, dans le sillage de l'officialisation d'un partenariat stratégique avec Microsoft dans le domaine des centres de données dédiés à l'IA.

Un peu plus d'une heure et demie après l'ouverture, l'action du conglomérat industriel gagne 3,2% au-delà de 161 dollars, alors que le Dow Jones avance d'environ 0,3% au même moment.

Le groupe basé dans le Minnesota a annoncé ce matin avoir signé un accord avec le géant technologique dans le but d'incorporer son connecteur Expanded Beam Optical (EBO) au sein des infrastructures cloud et AI de Microsoft, qui deviendra ainsi le premier hyperscaler à intégrer cette solution de câblage de fibre optique.

En s'appuyant sur une interface à faisceau élargi plutôt que sur le contact physique direct requis par les connecteurs traditionnels, cette technologie est conçue pour rendre les connexions fibre plus rapides à installer, moins sensibles à la poussière et plus faciles à entretenir.

Des centres de données adaptés à l'ère de l'IA

L'idée est de permettre à Microsoft de réduire ses besoins de nettoyage et d'inspection, tout en garantissant des performances optiques fiables dans des environnements de déploiement denses et à grand volume.

En parallèle, 3M va déployer les technologies d'intelligence artificielle et les outils numériques de Microsoft dans le cadre de sa transformation interne. Ce projet, qui touche notamment le service client, la finance, la vente et le marketing, vise à simplifier les processus, optimiser la prise de décision et accroître la productivité des salariés.

Dans son communiqué, 3M précise qu'il prévoit avec Microsoft de renforcer leur partenariat par une collaboration technique accrue et des synergies entre leurs équipes d'ingénierie et commerciales, les deux groupes envisageant déjà des projets d'innovation conjoints dans l'écosystème de centres de données et des terminaux en s'appuyant sur l'expertise de 3M dans la science des matériaux, la connectivité optique et les procédés de fabrication.