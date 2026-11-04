3M en hausse après l'annonce d'un accord concernant les « substances chimiques persistantes » et d'un nouveau programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action 3M MMM.N a progressé de 3,3% à 182,90 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché mercredi, après que la société a annoncé qu'elle s'engagerait à verser près de 7,35 milliards de dollars sur neuf ans pour régler les plaintes pour préjudice corporel liées aux PFAS (« substances chimiques éternelles »)

** Mardi en fin de journée, la société a déclaré que cet accord couvrait environ 99% des plaintes pour préjudice corporel actuellement en cours, tant dans le cadre du litige multidistrict AFFF qu’en dehors de celui-ci, avec environ 115.000 à 120.000 plaignants éligibles à y participer

** Elle prévoit une charge avant impôts de 5,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, mais précise que ses prévisions précédemment publiées restent inchangées; les versements comprennent 50 millions de dollars en 2026 et aucun en 2027

** 3M n’a pas reconnu sa responsabilité et reste prêt à se défendre dans le cadre des procédures judiciaires; les demandes d’indemnisation pour préjudice corporel restantes et futures seraient gérées par le biais de plusieurs mécanismes de règlement

** Mardi en fin de journée, la société a également annoncé une autorisation de rachat d’actions pouvant atteindre 6 milliards de dollars, en plus des 1,5 milliard de dollars restants disponibles au titre de son autorisation existante valable jusqu’en 2025

** Elle a également annoncé un dividende en espèces de 0,78 $ par action pour le quatrième trimestre, payable le 11 décembre 2026 aux actionnaires inscrits au 13 novembre

** À la clôture de mardi, l’action MMM affichait une hausse de 10,6% depuis le début de l’année, à égalité avec l’indice S&P 500 .SPX