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3M devrait faire état d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats de mardi
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise du BUZZ publié lundi sans changement)

21 avril - ** Les actions de 3M Co MMM.N ont baissé de 1,9% lundi, alors que le conglomérat industriel devrait faire état d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats trimestriels prévue mardi avant l'ouverture des marchés

** L'accent pourrait être mis sur les détails du segment de consommation de la société après une demande atone au cours du trimestre précédent

** MMM a sous-performé le marché en général, le Dow .DJI ayant baissé de 0,2% sur la séance

** La société devrait annoncer un chiffre d'affaires de 6,01 milliards de dollars au 1er trimestre, contre 5,78 milliards de dollars il y a un an, et un BPA ajusté de 1,98 dollar, contre 1,88 dollar il y a un an, selon les données du LSEG

** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 10 notes d'achat ou d'achat fort, neuf notes de maintien et une note de vente

** Le PT médian à 12 mois est de 175 $, selon LSEG; le titre s'est négocié pour la dernière fois à 151,59 $

** Avec le mouvement de lundi, MMM est en baisse de ~5,3 % depuis le début de l'année, contre un gain de 2,8 % pour le DJI

Valeurs associées

3M
151,500 USD NYSE -2,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 442,56 Pts Index Ex 0,00%
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